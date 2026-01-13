Vox reprocha al PP la reunión del lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y avisa: "Esto lo apuntaremos"

A Vox no le ha gustado que Gobierno y PP fijen una fecha para reunirse. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se verán el próximo lunes 19 de enero en el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno ha aceptado la fecha propuesta por el presidente nacional del PP para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz.

Esta 'quedada' ha provocado la reacción de Vox. Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso ha lanzado a los populares una advertencia: "Esto lo apuntaremos".

PP y Vox negocian en Extremadura el próximo Gobierno de la Comunidad y esta alianza podría repetirse, según las encuestas, en otros territorios. Millán ha avisado de que la reunión interfiere en el cambio que España necesita y ha dicho que si se frustra ese cambio será por el PP que está permanentemente tendiendo la mano al presidente del Gobierno y, por tanto, el que deberá dar explicaciones de ello.

Según Vox esta mano que tiende el PP al Ejecutivo llega "en el peor momento para el PSOE". Millán ha reprochado a los populares no aprender y no escuchar a los españoles, además les acusa de seguir "arrastrándose" detrás de los socialistas.

Se convierten los de Feijóo para Vox en un "flotador" para Sánchez, un nuevo "balón de oxígeno" en lo que la formación de Santiago Abascal considera "la enésima estafa" y el "enésimo engaño" del PP a los ciudadanos. Cree que es la "verdadera pinza" política, "la que hace sistemáticamente el PP con el PSOE".

