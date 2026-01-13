Sánchez y Feijóo se reunirán el próximo lunes para abordar el envío de tropas a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán previsiblemente el próximo lunes con el fin de abordar asuntos relacionados con la política exterior y la Defensa, como el posible envío de soldados españoles a Ucrania, han señalado fuentes del PP.

El Partido Popular ha informado a través de un comunicado de que la fecha fijada sería el lunes en un primer momento, a la espera de confirmación oficial por parte de Moncloa. Todo ello ocurre después de que los gabinetes Sánchez y Feijóo hayan mantenido un contacto este martes para abordar la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos con el fin de tratar del envío de tropas, a lo que los populares han adelantado que no apoyarán ninguna decisión "de forma aislada" en materia de Defensa y que debe someterse a "votación vinculante" todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior.