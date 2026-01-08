Guardiola abre la puerta a que Vox entre en el Gobierno de Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dado un paso más en las negociaciones con Vox al anunciar su disposición a ofrecer a la formación la entrada en el Gobierno autonómico. El objetivo, según ha trasladado su entorno, es que Vox pueda "gestionar y asumir responsabilidades" en función del respaldo recibido en las urnas y contribuir así a la estabilidad política, económica y social de la comunidad durante los próximos cuatro años.

La voluntad del Ejecutivo regional es alcanzar un acuerdo integral que vaya más allá de apoyos puntuales y permita dotar de continuidad a la acción de gobierno. La propuesta se produce semanas después de que Guardiola confirmara los primeros contactos con Vox tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en un escenario parlamentario sin mayorías suficientes para gobernar en solitario.

Primeros contactos tras las elecciones

Ya hace unas semanas, el 26 de diciembre de 2025, la presidenta extremeña confirmó públicamente que se había puesto en contacto con Vox para iniciar conversaciones. Aquel primer intercambio, según explicó entonces, fue "cordial" y estuvo marcado por un mensaje común: "Pensar sólo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo".

Guardiola realizó estas declaraciones tras participar en una reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Extremadura, en la que se analizaron los resultados electorales y se definieron las líneas de actuación para la nueva etapa política. En ese primer contacto con el candidato de Vox, Óscar Fernández, ambas partes se felicitaron por los resultados y coincidieron en la conveniencia de mantener el diálogo abierto.

Desde el inicio de las conversaciones, la presidenta ha insistido en que el eje de la negociación no debe situarse en el reparto de puestos, sino en la estabilidad institucional. "No es momento de hablar de cargos, sino de los cuatro años de legislatura que tenemos por delante y de la estabilidad que necesita Extremadura", afirmó entonces, una línea de discurso que el Ejecutivo mantiene ahora al plantear un acuerdo más amplio.

Guardiola ha subrayado que el eventual pacto debe centrarse en políticas concretas orientadas al crecimiento económico y al bienestar de los ciudadanos, y no en disputas orgánicas. En este contexto, la posibilidad de que Vox entre en el Gobierno se plantea como una fórmula para asumir responsabilidades de gestión y garantizar una mayoría estable.

Las propuestas de Vox sobre la mesa

En relación con las exigencias de Vox, la presidenta recordó el documento de 200 medidas que la formación presentó en anteriores negociaciones presupuestarias. Reconoció que parte de esas propuestas eran "inasumibles" por entrar en conflicto con la legalidad vigente, aunque también avanzó que su equipo estaba analizando el texto para determinar qué iniciativas podrían incorporarse a un acuerdo y cuáles deberían ser modificadas o descartadas.

El planteamiento del Gobierno extremeño pasa por seleccionar aquellas propuestas compatibles con el marco legal y con el programa del Partido Popular, en un intento de construir un pacto que sea viable a medio plazo.

