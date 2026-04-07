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La FIFA abre expediente a España tras el cántico 'musulmán el que no bote' de Cornellá

El máximo organismo del fútbol podría sancionar a la RFEF.

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Imagen de Cornellá durante el España-EgiptoReuters

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La FIFA ha anunciado este martes la apertura de un procedimiento disciplinario contra la RFEF por los cánticos de "musulmán el que no bote es" que se escuchó en parte de la grada de Cornellá el Prat en el amistoso que enfrentó a España contra Egipto.

"La FIFA ha iniciado hoy un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto", dice parte del comunicado de la FIFA.

Durante el encuentro en el estadio del Espanyol y tras los mencionados cánticos, se lanzó un mensaje en los videomarcadores para que estos cesaran: "Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

Posibles sanciones

Hechos que han obligado a entrar al Comité Disciplinario de la FIFA. En cuanto a las posibles sanciones, la RFEF podría afrontar desde una multa económica a la obligación de portar mensajes contra el racismo en los siguientes partidos.

Cabe recordar que la propia RFEF ya emitió un comunicado condenando lo sucedido: "La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios".

Al igual que el entrenador Luis de la Fuente: "Opino creo que lo que opinamos todos. Total y absoluta repulsa ante cualquier actitud xenófoba, racista, de falta de respeto. Es intolerable... El fútbol no es violento, los violentos aprovechan el fútbol para tener su espacio, y son así en el teatro, en el autobús o en un bar. A esos violentos hay que apartarlos de la sociedad, identificarlos y alejarlos. Cuanto más lejos, mejor".

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