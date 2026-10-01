Vivienda
Ayuso anuncia medidas cautelarísimas para pedir el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid por la vivienda
La presidenta madrileña lo ha comunicado en el pleno de la Asamblea: "Solicitamos medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esta ocupación ilegal de la Puerta del Sol".
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La Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la "inmediata disolución" de la acampada instalada en la Puerta del Sol, ante la "inacción" de la Delegación del Gobierno. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo ha comunicado en en pleno de la Asamblea: "Les anuncio que esta mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la inactividad del Delegado del Gobierno, que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol que nunca debió siquiera tolerar. Solicitamos medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esta ocupación ilegal de la Puerta del Sol", ha detallado.
Este anuncio de Ayuso se produce pocas horas antes de que expire el plazo de 48 horas para desalojar la protesta que le dio al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en un requerimiento enviado el martes, y tras constatar que este "se niega a desalojar" la protesta.
En dicho requerimiento enviado a la Delegación del Gobierno, la Comunidad argumentaba que la protesta por la crisis de la vivienda es "ilegal" y "excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión", dada la "ausencia de comunicación previa"; su "carácter permanente e indefinido"; la "alteración del orden público con peligro para personas y bienes"; y que representa "una ocupación ilegal de un espacio público". También se quejaba de que la protesta perturba el "normal funcionamiento" de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno regional; la "imagen de Madrid como destino de calidad"; y la actividad comercial del centro de la capital, "paralizada de facto".
La Delegación del Gobierno reitera que actúa de forma "procedente"
La Delegación del Gobierno ha emitido los acuses de recibo de los requerimientos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital pidiendo el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol, a la vez que ha incidido en que se están "desarrollando las actuaciones que resultan procedentes". En el acuse de recibo, la Delegación ha señalado que debido a las "circunstancias concurrentes" en el desarrollo de la acampada están en "pleno respeto al ordenamiento jurídico".
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Ante la previsión de que la protesta pueda ampliarse con nuevas tiendas de campaña, los acampados plantean expandirse hacia las calles aledañas de Arenal y calle Mayor, según han explicado varios de ellos a EFE.
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