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El testimonio de un extrabrajador sobre el clan de los Rochos en el caso Biedma: "Los jueces de aquí están cagados por ello"

Antena 3 Noticias accede al testimonio de un extrabajador de un clan y al entorno de 'El Gitano' sobre las presuntas maniobras contra la magistrada que instruyó el caso de David Sánchez. "Existe una estrategia de inundar los juzgados de Badajoz de querellas", asegura este último.

Jueza Beatriz Biedma

Nuevos testimonios apuntan a las presuntas maniobras contra la jueza Biedma | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Antena 3 Noticias, a través de Espejo Público, ha accedido a las declaraciones de un extrabajador de uno de los clanes señalados y también al entorno de 'El Gitano', una de las personas que aparece en las anotaciones de las agendas de Leire Díez.

Los testimonios apuntan a supuestos contactos con personas vinculadas al narcotráfico en relación con Biedma, magistrada encargada de instruir la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El testimonio del entorno de 'El Gitano'

Desde el entorno de 'El Gitano' aseguran que existieron contactos que ahora se relacionan con las actuaciones investigadas: "Puedo confirmar que el entorno del 'El Gitano' si tuvo una relación que ahora se vinculan con las Cloacas".

Según la información facilitada, 'El Gitano' estaba en prisión en aquel momento y rechazó la propuesta que recibió. Así lo explica su entorno: "Por parte del 'El Gitano' de declinó todo lo que se planteo en relación a ese acoso procesal".

El testimonio sostiene que detrás de aquellas actuaciones existía un plan relacionado con los procedimientos judiciales abiertos en Badajoz: "Existe una estrategia de inundar los juzgados de Badajoz de querellas".

"Los jueces de aquí están cagados por ellos"

Antena 3 Noticias también ha hablado con un extrabajador de otro de los clanes mencionados en relación con estas supuestas maniobras. Su testimonio refleja el temor que, según su versión, provocaba este grupo: "Con el apellido Rocho en los juzgados se cagan: porque los jueces de aquí están cagados por ellos".

Por su parte, Biedma ha presentado diferentes pruebas ante el juez Santiago Pedraz sobre las presuntas actuaciones dirigidas contra ella a raíz de su actividad judicial en la instrucción del caso David Sánchez. También le ha informado de un procedimiento abierto por el asesinato de un miembro del clan que la habría acosado.

Leire Díez recurre la personación de Biedma

La jueza declarará como víctima en los próximos días dentro de la investigación. Mientras tanto, Leire Díez ha recurrido su personación como acusación particular y ha pedido al juez Pedraz que la aparte de la causa en esa condición.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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