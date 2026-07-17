Manuel Llamas niega presiones a la UCO: "Tendrán que demostrarlo, no es palabra de Dios"

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, negó este viernes haber presionado a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) para que se pusieran "de perfil" en investigaciones que afectan al Gobierno o al PSOE y desafió a quienes sostienen esa acusación al afirmar que "tendrán que demostrarlo".

Llamas compareció durante cerca de tres horas en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, apenas un día después de declarar como investigado en la Audiencia Nacional por el denominado 'caso Leire'. Su intervención estuvo marcada por los constantes enfrentamientos con varios senadores, especialmente de PP, Vox y UPN, que le reclamaron la dimisión y cuestionaron su actuación al frente del Instituto Armado.

El tono de la sesión llegó a ser tan bronco que el presidente de la comisión, el senador del PP Juan José Sanz, tuvo que llamar al orden tanto al compareciente como a algunos parlamentarios por el desarrollo del debate.

"Tendrán que demostrarlo"

El teniente general, investigado por presuntos delitos de obstrucción a la Justicia y prevaricación, defendió en todo momento su inocencia y aseguró que no abandonará el cargo aunque finalmente se abra juicio oral contra él.

Ante las acusaciones de la Fiscalía de haber participado junto a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en la elaboración de "una lista negra con la que podrían haber identificado y presionado a los mandos del UCO que investigaban al entorno de Pedro Sánchez", Llamas respondió que "la Fiscalía puede tener las consideraciones que quiera en torno" a sus "conductas", pero advirtió de que "tendrán que demostrarlo, no es palabra de Dios".

También cuestionó que se den por válidas las hipótesis del Ministerio Público antes de que sean acreditadas judicialmente.

Choque con Vox

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo durante el turno del senador de Vox Ángel Gordillo, que insistió en preguntarle si había tratado de influir en las investigaciones de la UCO.

Llamas respondió "categóricamente, no" y sostuvo que cuando pidió a los agentes que no fueran "proactivos" no pretendía limitar sus investigaciones, sino recordarles que no debían "asumir el papel" que corresponde al juez instructor.

El DAO también llegó a señalar que en algunos investigadores aprecia "un exceso de protagonismo" y "cierta vanidad" sobre "quién lidera la investigación".

La insistencia del senador llevó al compareciente a elevar el tono. "¿Tergiversa usted mis palabras o no me atiende suficientemente?", le espetó antes de negarse posteriormente a responder otra pregunta similar por considerarla "cansino". Tras la intervención del presidente de la comisión, volvió a negar cualquier presión sobre la UCO.

Cuando Gordillo le preguntó si pensaba dimitir, Llamas respondió que iba a contestarle, "irónicamente, 'usted qué cree'", para añadir a continuación que no tenía "motivo" para abandonar su puesto.

Niega cualquier relación con Leire Díez

Durante las preguntas del senador de ERC Joan Josep Queralt, el tono de la comparecencia se relajó. Llamas aseguró que no conoce a la exmilitante socialista Leire Díez, que "nunca jamás" se ha reunido con ella ni la ha recibido en su despacho.

Asimismo, afirmó que no le consta que Díez hubiera presionado a agentes de la Guardia Civil y sostuvo que la acusación de obstrucción a la Justicia se basa en que presuntamente habría tratado de "limitar la libertad de acción" de los investigadores.

Nuevo enfrentamiento con el PP

La calma duró apenas unos minutos. El enfrentamiento se reanudó durante la intervención del senador del PP José Antonio Monago, que acusó a Llamas de mantener una "enemistad manifiesta" con la UCO y de no defender el trabajo de esa unidad.

El intercambio se prolongó durante más de 50 minutos y abordó, entre otros asuntos, la filtración del correo electrónico de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, así como la investigación interna abierta por ese episodio, que el propio Llamas calificó de "error".

Monago volvió a preguntarle por las supuestas instrucciones para que la UCO se "pusiera de perfil". En un primer momento, el teniente general se negó a responder alegando que estaba cansado de repetir su versión, aunque el presidente de la comisión le recordó que "no es de gran interés para la comisión ni para los españoles el nivel de cansancio que tenemos los aquí presentes", tras lo que reiteró su negativa a haber dado esa orden.

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