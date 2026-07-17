La UCO detecta que Cerdán obtuvo sus "mayores beneficios" cuando Ábalos era ministro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Santos Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" entre 2015 y 2014, siendo la época en la que alcanzó "sus máximos" entre los años 2019 y 2023 periodo que, añade la UCO, aglutina la etapa ministerial de José Luis Ábalos y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

En el informe patrimonial de Cerdán, la UCO también ha detectado "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261 euros", y que éstos corresponderían "a una posible fuente de ingresos no declarada" por el exdirigente socialista. Observa, además, "una reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019", que coincidió temporalmente "con la etapa ministerial de Ábalos y la adjudicación a Acciona de los expedientes objeto de investigación".

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