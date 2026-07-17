PSOE
La UCO detecta que Cerdán obtuvo sus "mayores beneficios" cuando Ábalos era ministro
El informe patrimonial del ex secretario de Organización del PSOE indica que manejó una fuente de ingresos "aparentemente desconocido entre 2014 y 2017".
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Santos Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" entre 2015 y 2014, siendo la época en la que alcanzó "sus máximos" entre los años 2019 y 2023 periodo que, añade la UCO, aglutina la etapa ministerial de José Luis Ábalos y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.
En el informe patrimonial de Cerdán, la UCO también ha detectado "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261 euros", y que éstos corresponderían "a una posible fuente de ingresos no declarada" por el exdirigente socialista. Observa, además, "una reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019", que coincidió temporalmente "con la etapa ministerial de Ábalos y la adjudicación a Acciona de los expedientes objeto de investigación".
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