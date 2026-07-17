Investigan a un alcalde de Vox por el origen del incendio que arrasa parte de la Sierra Norte de Guadalajara

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre el alcalde de Robledillo de Mohernando (Guadalajara), Rubén Marchamalo, por su posible relación con el incendio forestal declarado en La Mierla, un fuego que ha obligado a evacuar a unas 260 personas, y que ya ha afectado a más de 2.000 hectáreas dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Las primeras hipótesis apuntan a que las llamas comenzaron en una cosechadora mientras se realizaban labores de recolección de cereal. El fuego se propagó con rapidez desde una zona agrícola hasta el monte cercano.

Fuentes cercanas a la investigación han reconocido a EFE que el alcalde, afiliado a Vox, participó el pasado miércoles en una concentración de agricultores celebrada en Molina de Aragón, en la que el sector mostró su rechazo a las restricciones impuestas para cosechar durante jornadas con un elevado riesgo de incendios forestales.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha recordado que las limitaciones se establecen diariamente, en función del Índice de Propagación Potencial (IPP), una herramienta que determina el nivel de peligro de incendios. La consejera Mercedes Gómez ha explicado que, en el momento en que comenzó el fuego, la recolección "estaba autorizada", aunque era obligatorio cumplir determinadas medidas de prevención.

Vox acusa al ejecutivo de Page

Desde Vox, el portavoz del grupo parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha defendido la actuación del agricultor investigado y ha asegurado que cumplía toda la normativa vigente. Además, ha afirmado que trabajaba con una cuba de agua, una manguera y un extintor como medidas preventivas, pese a que, según ha sostenido, el nivel de alerta "no exigía medidas adicionales".

El dirigente de Vox ha responsabilizado al Gobierno regional de la magnitud de los incendios, por la gestión del monte y ha acusado al Ejecutivo de Emiliano García-Page de utilizar la situación para señalar al sector agrícola.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha confirmado que existe un presunto responsable identificado, y pide evitar los mensajes que cuestionan tanto el cambio climático, como las medidas de prevención adoptadas por las administraciones para proteger el medio natural.

El incendio sigue en nivel 2

Según ha informado el perfil oficial del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla - La Mancha en su cuenta de X, el incendio de La Mierla continuaba en nivel 2 a las 18:00h de la tarde, y se han producido nuevas evacuaciones en los municipios de Navas de Jadraque, El Ordial, Zarzuela de Jadraque, Arroyo de las Fraguas. Además, las carreteras CM-1004 y GU-188 permanecen cortadas.

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