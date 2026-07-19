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Sánchez viaja a Argelia para reforzar el suministro de gas y relanzar la relación económica

El presidente se reunirá con Abdelmayid Tebune y empresarios españoles en una visita con la que el Gobierno busca consolidar el deshielo diplomático y abrir nuevas oportunidades de inversión.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez. Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Pedro Sánchez inicia este lunes una visita oficial a Argelia con el objetivo de consolidar la normalización de las relaciones bilaterales tras la crisis diplomática por el Sáhara Occidental y reforzar la cooperación económica entre ambos países. El viaje estará centrado en aumentar el suministro de gas argelino a España, impulsar el comercio y favorecer nuevas inversiones de empresas españolas.

El presidente del Gobierno mantendrá encuentros con el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, y con el primer ministro, Sifi Ghrieb, además de reunirse con representantes del tejido empresarial español con intereses en el país magrebí.

Una nueva etapa tras la crisis diplomática

Desde Moncloa consideran que la visita simboliza el cierre definitivo del desencuentro entre ambos países, originado en 2022 tras el respaldo de España al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.

Aquel cambio de posición provocó una dura reacción de Argelia, que retiró a su embajador en Madrid, suspendió el Tratado de Amistad y paralizó las relaciones comerciales mediante el bloqueo de las transacciones bancarias.

Con el paso del tiempo, las relaciones comenzaron a normalizarse. En diciembre de 2023 regresó el embajador argelino a Madrid, en noviembre de 2024 se levantaron las restricciones comerciales y, el pasado marzo, Tebune confirmó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la reactivación del Tratado de Amistad.

Más gas para España

Uno de los principales objetivos del viaje será incrementar las importaciones de gas procedente de Argelia, principal proveedor energético de España.

El Gobierno pretende aumentar el suministro a través del gasoducto Medgaz, una vía considerada más estable y económica que el transporte marítimo de gas natural licuado (GNL). Según fuentes gubernamentales, existe voluntad por ambas partes para elevar el volumen transportado por esta infraestructura, siempre dentro de la capacidad del sistema gasista español.

Además, también se estudia incrementar las importaciones de GNL por barco. La intención del Ejecutivo pasa por aumentar hasta un 10 % el gas recibido por tubo y duplicar el volumen que llega actualmente por vía marítima.

La estrategia responde al actual contexto energético internacional, marcado por la guerra en Ucrania y la incertidumbre sobre el tránsito de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz.

Impulso al comercio y las inversiones

Más allá del ámbito energético, el Ejecutivo busca reducir el déficit comercial con Argelia mediante el incremento de las exportaciones españolas y una mayor presencia empresarial en sectores estratégicos como las infraestructuras, la energía o el agua.

Las relaciones comerciales quedaron prácticamente paralizadas durante la crisis diplomática, aunque desde 2024 han iniciado una recuperación progresiva. En 2025 las exportaciones españolas crecieron con fuerza, lo que permitió reducir el déficit comercial un 22 %, aunque las importaciones de gas siguen marcando un importante desequilibrio.

Durante la visita, Sánchez también intentará contribuir a desbloquear algunos litigios que afectan a empresas españolas presentes en Argelia, con el objetivo de reforzar la confianza y facilitar nuevas inversiones.

Reunión con empresarios

El presidente estará acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que mantendrán reuniones con sus homólogos argelinos.

Asimismo, la delegación española contará con representantes de empresas con actividad o intereses en Argelia, entre ellas Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás, con quienes Sánchez mantendrá un encuentro durante su visita.

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