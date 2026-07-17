Jurado popular en el caso Begoña Gómez: cómo se elige, quién puede formar parte y qué decide

El jurado popular vuelve a estar de actualidad después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez sea juzgada por este procedimiento por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La resolución confirma que el juicio por estos delitos se celebrará con este sistema, lo que ha despertado de nuevo el interés por conocer cómo funciona y quién puede formar parte de él.

Todo empieza con un sorteo

Todo comienza con un sorteo que se realiza cada dos años a partir del censo electoral. De ahí sale una lista de ciudadanos que podrán ser llamados para formar parte de un jurado popular si en su provincia se celebra un juicio de estas características. Sin embargo, recibir esa comunicación no significa que la persona vaya a ser jurado. Antes del juicio comienza un proceso de selección en el que participan el juez, la Fiscalía y las partes.

La probabilidad de terminar formando parte de un jurado en una ciudad como Madrid ronda una entre cada 10.000 personas.

¿Quién puede formar parte?

Para formar parte de un jurado popular hay que ser mayor de edad, tener nacionalidad española, saber leer y escribir y encontrarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Durante la selección, tanto la acusación como la defensa pueden formular preguntas a los candidatos para comprobar si existe algún motivo que pueda afectar a su imparcialidad. También pueden recusar a algunos aspirantes antes de que se constituya el tribunal.

Finalmente quedan elegidos nueve jurados titulares y dos suplentes, que serán los encargados de seguir el juicio desde el inicio hasta el veredicto.

¿Qué decide un jurado popular?

A diferencia de lo que muchas personas creen, el jurado popular no dicta la sentencia.

Su misión consiste en escuchar todas las pruebas, las declaraciones y los informes de las partes para decidir qué hechos considera probados y cuáles no. Una vez alcanzado el veredicto, corresponde al magistrado-presidente aplicar la ley y dictar la sentencia.

Más del 90 % de los juicios celebrados con jurado popular terminan en condena.

¿En qué casos interviene?

El jurado popular solo participa en determinados delitos recogidos en la Ley del Tribunal del Jurado. Entre ellos figuran algunos homicidios, allanamientos de morada, incendios forestales y determinados delitos cometidos por funcionarios públicos, como el tráfico de influencias o la malversación.

Precisamente estos dos últimos delitos son los que han llevado a la Audiencia Provincial de Madrid a confirmar que una parte del procedimiento contra Begoña Gómez deberá celebrarse con un jurado popular.

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