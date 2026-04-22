LA OPINIÓN
Vicente Vallés: "Asistimos a lecturas originales de la Constitución"
El director y presentador de Antena 3 Noticias 2 aborda la actualidad política tras los pactos de Vox con PP en Aragón y Extremadura y después de otra bronca sesión parlamentaria en el Congreso.
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Hay días en los que se pone de manifiesto esa máxima de que en política cualquier cosa es posible. Con apenas horas, e incluso minutos de diferencia, hemos visto a PP y Vox consumar su pacto para investir juntos a la presidenta de Extremadura.
De inmediato, se ha producido la paradoja de votar el uno contra el otro en el Congreso, lo mismo que figura en ese acuerdo de Extremadura. Y firmar poco después un acuerdo en Aragón, que es casi idéntico al de Extremadura, y que es lo que ha provocado que votaran el uno contra el otro en el Congreso. Un vodevil.
Y todo esto ha venido precedido de una significativa afirmación del presidente del Gobierno en sede parlamentaria. La portavoz de Puigdemont ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones ya. Es la primera vez que Junts, socio de investidura de Sánchez, pide el adelanto electoral.
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Y Sánchez, en su respuesta, ha hablado de España y de Cataluña como dos países. Lo ha dicho dos veces, para que nadie se lleve a engaño. No era un lapsus. Como se ve, asistimos a lecturas originales de la Constitución.
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