Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

PP-VOX

Gobierno y PP votan en contra y tumban la "prioridad nacional" de Vox en el Congreso

El debate sobre la "prioridad nacional" enfrenta a PP y Vox en el Congreso y deja en el aire su aplicación tras una votación sin apoyos suficientes.

Feij&oacute;o y Abascal

Feijóo y AbascalEFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

La "prioridad nacional" es también prioridad en el debate político español actual. La propuesta, impulsada por Vox en el Congreso no ha sido respaldada ni siquiera por el Partido Popular, algo que evidencia que no acaban de encaminar sus intereses hacia un punto en común pese a los acuerdos autonómicos.

La iniciativa, presentada en forma de moción, pretendía blindar el concepto en el acceso de ayudas y servicios públicos. Sin embargo, ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios.

Qué es la "prioridad nacional"

El término hace referencia a dar preferencia a los ciudadanos españoles en el acceso a determinadas prestaciones. Desde Vox lo califican como "proteger primero a los españoles" en el acceso a las políticas públicas.

Pero desde el PP, en cambio, introducen un matiz clave: el arraigo. Es decir, tener en cuenta la integración y situación legal de las personas extranjeras antes de limitar su acceso a los servicios públicos. Para los populares, este principio es innegociable e insisten en que cualquier medida debe respetar la Constitución y la legalidad vigente.

El choque evidencia las distancias entre los populares y los de Abascal, que pese a alcanzar acuerdos en Extremadura y Aragón, no terminan de unir lazos. El diputado de Vox, Ignacio Hoces, ha defendido eliminar el criterio de arraigo durante el debate del Congreso, al considerar que dificulta la expulsión de inmigrantes en situación irregular o que cometan delitos: "Es un coladero de entrada y además impide la expulsión del inmigrante delincuente", ha asegurado.

Por su parte, la diputada del PP, Carmen Navarro, ha marcado distancia y ha dejado claro que su partido no se moverá del marco constitucional ni de lo pactado en Extremadura. "El debate de la inmigración requiere de seriedad", ha sentenciado. Fuentes del PP subrayan que no son "un partido sumiso" y que no aceptarán propuestas que puedan vulnerar la ley.

Críticas desde el Gobierno y la izquierda

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la respuesta ha sido contundente. La ministra Elma Sáiz ha criticado duramente el concepto, al considerar que puede vulnerar principios básicos como la igualdad y la no discriminación. Desde los pasillos del Congreso, Sáiz ha hecho un llamamiento para "analizar la preocupante deriva del PP en esta cámara, nos avergüenza".

Otros grupos parlamentarios han ido más allá, calificando la propuesta de "racista" o "xenófoba", y advirtiendo de posibles recursos legales si se intenta aplicar en comunidades autónomas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La 'prioridad nacional' que propone Vox choca con la Constitución y con la Ley de Extranjería: "No se puede discriminar por la nacionalidad"

Feijóo

Publicidad

España

Sánchez en el congreso

Sánchez afirma que hará de Cataluña y España "países mejores" en pleno choque con Junts

Feijóo y Abascal

Gobierno y PP votan en contra y tumban la "prioridad nacional" de Vox en el Congreso

Jorge Azcón

PP y Vox pactan en Aragón la investidura de Azcón

Salvador Illa regresa al trabajo tras un mes de baja
Cataluña

Cataluña exigirá el catalán para renovar el permiso de residencia: "Será un requisito imprescindible"

Soledad Iparraguirre y Carasatorre
TERRORISMO DE ETA

El juez revoca la semilibertad de 'Anboto' y 'Zapata' y ordena su regreso a prisión

Feijóo
Ley extranjería

La 'prioridad nacional' que propone Vox choca con la Constitución y con la Ley de Extranjería: "No se puede discriminar por la nacionalidad"

Expertos recuerdan que la ley garantiza igualdad de acceso a prestaciones para extranjeros.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz
Burka

El Gobierno pide abrir un debate "sosegado" después de que el PSC de Lleida haya anunciado que prohibirá el burka

Los socialistas votaron en febrero en contra de una iniciativa de Vox similar en el Congreso.

María Guardiola

María Guardiola, investida presidenta de la Junta de Extremadura

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

El exgerente del PSOE niega que las 'chistorras', 'soles' y 'lechugas' de las que hablaba Koldo fueran billetes de 500, 200 y 100 euros

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián

Rufián, sobre Abascal: "Sorprende que hable de pureza alguien que se parece más a Abderramán II que al Cid Campeador"

Publicidad