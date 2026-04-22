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PP y Vox pactan en Aragón la investidura de Azcón

El acuerdo se prevé que incorpora la "prioridad nacional", con matices del PP sobre el arraigo.

Jorge Azc&oacute;n

Jorge AzcónEuropa Press

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El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para facilitar la investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón. El pacto permite desbloquear la formación de gobierno tras las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero.

Azcón, que obtuvo 26 de los 67 escaños en las Cortes de Aragón, necesitaba el apoyo de los 14 diputados de Vox para alcanzar la mayoría absoluta. Con este acuerdo, ambas formaciones replican en gran medida el esquema ya aplicado en Extremadura.

Fuentes del PP han señalado que el acuerdo será "continuista" y similar al cerrado en Extremadura. El documento prevé que se incluya la referencia al principio de "prioridad nacional", un concepto que Vox ha defendido en sus negociaciones territoriales. Según esta formación, implica que el acceso a prestaciones sociales, como ayudas o vivienda, se base en el criterio de "los españoles primero". Sin embargo, desde el PP han dejado claro que el texto se ajusta a la legalidad y que "no van a discriminar a nadie por la nacionalidad".

Sin embargo, el PP introduce matices en su interpretación. Desde la formación popular se evita asumir ese enfoque de forma literal y se apuesta por el concepto de "arraigo" como elemento para priorizar el acceso a determinados recursos públicos.

Equilibrio entre posiciones

Este matiz busca marcar una diferencia respecto a la propuesta inicial de Vox, aunque el término "prioridad nacional" sí queda reflejado en el acuerdo. La fórmula reproduce el modelo ya utilizado en otros territorios, donde ambas formaciones han logrado cerrar pactos para garantizar la gobernabilidad.

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