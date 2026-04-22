Cataluña exigirá el catalán para renovar el permiso de residencia: "Será un requisito imprescindible"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado que el catalán "será un requisito imprescindible" para renovar el permiso de residencia que tramite la administración autonómica. Lo ha hecho en una entrevista este miércoles en Onda Cero en la que también se ha mostrado "radicalmente a favor" del proceso de regularización de migrantes.

Ha reiterado estar "muy a favor", matizando que "lo que estamos diciendo es: 'Usted para regularizarse no tiene que acreditar nada. Para renovar este permiso al cabo de un año, pues usted demuestre que se ha arraigado'".

En cuanto al requisito que "será imprescindible" para obtener los permisos de residencia, también lo será para los inmigrantes que soliciten la prórroga de residencia: "Que conozcan el catalán creo que les va a ayudar a integrarse y desempeñarse aquí. También es un signo de respeto para otros ciudadanos de aquí que tienen derecho a hablar su propia lengua en el espacio público".

Defiende que el conocimiento de la lengua catalana es "una herramienta de integración" que facilita el acceso a oportunidades laborales y sociales.

Más cursos gratis de catalán

La medida se aplicará a partir del segundo año, ya que la primera autorización no exigirá acreditar ningún nivel de la lengua. Pero eso sí, si el solicitante no demuestra conocimientos básicos de catalán, la renovación será denegada.

Con la intención de facilitar el conocimiento de aquellos que tengan intención de renovar el permiso y no dispongan del catalán, se ampliarán los cursos gratuitos de la lengua en 50.000 plazas, llegando a tener 150.000 para el próximo curso, 2026-2027.

Por otra parte, también ha respondido a las acusaciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a Junts, a quienes los tachó de ser un partido clasista y racista. Illa ha negado que los de Puigdemont lo sean porque aunque "pueden tener algunas opiniones que yo no comparto y, de hecho, muchas no las comparto, pero no son racistas".

Para el presidente catalán las palabras de la líder de Sumar le parecen "una calificación desafortunada", remarcando que "racistas no son, ahí sí que tengo que ser claro". Y aseguraba que "sus dirigentes políticos, los dirigentes de Junts con los que yo trato, no son racistas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.