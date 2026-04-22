Ignacio López del Hierro, exmarido de Cospedal, reconoce que le presentó a Villarejo "porque quería conocerla": "A ella le pareció bien"

Este miércoles estaba llamado a declarar en la Audiencia Nacional el exmarido de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, en el juicio del 'caso Kitchen', la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas.

El empresario Ignacio López del Hierro era una de las personas a las que reportaba el exagente junto con Cospedal, según declaró el inspector jefe de Asuntos Internos que ha investigado a Villarejo, a quien le apodaba 'El Polla'.

El exmarido de Cospedal asegura que en la década de los años 90 conoció a Villarejo pero "siempre relación personal". Cuenta que él presentó a su mujer al excomisario por petición de este: "Una vez le presenté a mi mujer al señor Villarejo, me dijo que quería conocer a mi mujer. A ella le pareció bien y los presenté y hubo esa reunión".

En aquel encuentro, cuenta que hablaron de temas que le interesaban al excomisario y la que fuera su mujer "le expuso sus preocupaciones": "Recuerdo algo relacionado con Rita Barberá porque mi mujer era muy amiga de ella".

Fue en la sede del PP, en Génova, donde a la pregunta de la letrada del PSOE, Gloria Pascual, si el excomisario le pidió un encargo, el exmarido de Cospedal lo niega: "Todas las conversaciones con Villarejo eran coloquiales, nunca me pidió nada para el señor Olivero, ni yo era nadie para que me pidiera".

"Me he enterado por la prensa"

Además, explica que con él si ha tenido más conversaciones "porque me lo encontraba tomando café, eran conversaciones de tomar café. Con mi mujer no me consta que tuviera reuniones".

En cuanto a vínculos con el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, ha asegurado que Villarejo "nunca" le habló de él y que hasta que no apareció su nombre en "la prensa" no sabía quién era: "Me he enterado por la prensa de todo este tema de Kitchen". Sobre Andrés Gómez Gordo, a quien sí conocía porque "trabajaba con mi mujer" tampoco le habló de él.

Al resto de preguntas de la letrada, López del Hierro ha respondido que "no recuerdo nada". Algunas de las cuestiones eran sobre si tenía conocimiento de mensajes y audios entre Villarejo y la que era su mujer.

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