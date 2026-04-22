Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

DANA

La jueza de la DANA asume la decisión del TSJCV y admite que Mazón no tenía obligación de coordinar la emergencia

En su lugar, señala que la función recaía en los responsables del Plan Especial de Inundaciones, cuya directora era la ex consellera Pradas.

Carlos Mazón, en la comisión de la DANA en el Congreso

La jueza de la DANA asume la decisión del TSJCV y admite que Mazón no tenía obligación de coordinar la emergencia | Antena 3 Noticias

Publicidad

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la DANA ha admitido que el que fuera presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no tenía la responsabilidad de coordinar ni impartir instrucciones durante la gestión de la emergencia del pasado 29 de octubre de 2024.

Esa función, según la jueza, correspondía a los responsables del Plan Especial de Inundaciones, cuya directora era la ex consellera Salomé Pradas. Así lo refleja en el auto que ha publicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Además, ha rechazado la petición de la acusación que ejercer Compromís de que declaren como testigos el que fuera conseller de Educación, José Antonio Rovira -actual conseller de Hacienda-, y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. El motivo es porque la función recae en los responsables del plan de inundaciones, por lo que los testimonios de Rovira y Barrachina "no podrían, en consecuencia, recaer sobre dichos extremos". Asimismo, ninguno de ellos participó en la reunión del CECOPI.

"Descartada la responsabilidad del president de la Generalitat en la realización de actuaciones de coordinación, y la obligación de impartir instrucciones entre las distintas Consellerias durante la gestión de la emergencia, conforme se expresó en el auto del TSJCV de 16 de marzo de 2026, dicha función (...) recae sobre los responsables del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, en las dos fases por las que atravesó la emergencia. Nunca se declaró la situación de emergencia catastrófica", apunta.

Por lo que, la jueza argumenta en el auto que los testimonios solicitados "no podrían, en consecuencia, recaer sobre dichos extremos. El análisis de la referida coordinación ha de constatarse por la existencia de órdenes, comunicaciones que de forma expresa atendieran al riesgo derivado de la dana, con origen en quienes ostentaban la posición de garante, que eran los directores del Plan, en las respectivas situaciones de emergencia".

Y apunta a que, "en cualquier caso, el testimonio de quien fuera la portavoz del Consell a fecha de la dana, Ruth Merino, puede incidir sobre parte de dichos extremos -la coordinación-, partiendo por otro lado de que lo relevante no es la deliberación que pudieran tener dentro de la reunión del Consell los miembros del mismo, sino las conclusiones a las que se llegó en dicho Consell y que de forma pública se pudieran exteriorizar por la citada portavoz"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Ignacio López del Hierro, exmarido de Cospedal, reconoce que le presentó a Villarejo "porque quería conocerla": "A ella le pareció bien"

Antena3 Noticias

Publicidad

España

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Asistimos a lecturas originales de la Constitución"

Carlos Mazón, en la comisión de la DANA en el Congreso

La jueza de la DANA asume la decisión del TSJCV y admite que Mazón no tenía obligación de coordinar la emergencia

Imagen del exjefe de ETA,Txeroki

La carta del exjefe de ETA, Txeroki, pidiendo perdón a sus víctimas: "No podemos cambiar el pasado, siento el daño causado"

Antena3 Noticias
Caso Kitchen

Ignacio López del Hierro, exmarido de Cospedal, reconoce que le presentó a Villarejo "porque quería conocerla": "A ella le pareció bien"

Sánchez en el congreso
Congreso

Sánchez afirma que hará de Cataluña y España "países mejores" en pleno choque con Junts

Feijóo y Abascal
PP-VOX

Gobierno y PP votan en contra y tumban la "prioridad nacional" de Vox en el Congreso

El debate sobre la "prioridad nacional" enfrenta a PP y Vox en el Congreso y deja en el aire su aplicación tras una votación sin apoyos suficientes.

Jorge Azcón
Elecciones Aragón

PP y Vox pactan en Aragón la investidura de Azcón

El acuerdo se prevé que incorpora la "prioridad nacional", con matices del PP sobre el arraigo.

Salvador Illa regresa al trabajo tras un mes de baja

Cataluña exigirá el catalán para renovar el permiso de residencia: "Será un requisito imprescindible"

Soledad Iparraguirre y Carasatorre

El juez revoca la semilibertad de 'Anboto' y 'Zapata' y ordena su regreso a prisión

Feijóo

La 'prioridad nacional' que propone Vox choca con la Constitución y con la Ley de Extranjería: "No se puede discriminar por la nacionalidad"

Publicidad