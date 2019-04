Verónica Pérez, presidenta del Comité Federal: "La única autoridad que existe ahora en el PSOE soy yo"

Verónica Pérez, presidenta del Comité Federal ha asistido a Ferraz a "solicitar formalmente una convocatoria urgente en el día de hoy de la Comisión de Ética y Garantías Federal para que se pronuncie un informe sobre lo que está sucediendo y de luz a aquellos que hacen una interpretación, a mi juicio errónea, de nuestros estatutos.

La presidenta del Comité Federal se ha presentado como "la única autoridad que existe en el PSOE, en estos momentos" y ha añadido que "les guste o no soy yo porque me eligieron mis compañeros", y en calidad de ese cargo ha acudido a Ferraz a "instar a la convocatoria de la Comisión de Ética y Garantías" ya que ella no tiene competencias para convocarla.

Verónica Pérez ha dicho que este miércoles llamó a los cinco miembros de ese órgano, "hablé con cuatro de cinco miembros, la única que no se me puso al teléfono, por mucho que insistí, fue la presidenta de esa comisión" y ha apostillado: "No quiero pensar que nadie esté secuestrando la Comisión Federal de Éticas y Garantías de este partido".

Pérez ha reclamado "dignidad" a sus compañeros: "Algunos pueden intentar escudarse, atrincherarse en Ferraz con algunos argumentos reglamentarios, pero es una cuestión de dignidad. Y yo pediría hoy a mis compañeros y compañeras dignidad personal y política. Si mañana 17 miembros de mi Ejecutiva federal dimitiesen no tardaría ni un segundo en irme a mi casa".

Verónica Pérez ha manifestado que milita en el PSOE "desde los 18 años y me da mucha pena lo que está sucediendo. Por eso creo que todos tenemos que ejercer nuestra responsabilidad, cumplir con la legalidad, con nuestras normas internas y creo que lo tenemos que hacer todos".