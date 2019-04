El rapero mallorquín Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc hablaba en un vídeo musical en términos ofensivos de la Familia Real y proponía además el asalto armado del palacio de Marivent. Y este miércoles, ante el juez, ha defendido su libertad de expresión como artista.

Hace días denunció que esta canción se la encargó Pablo Iglesias para su programa de televisión y que, ahora que a él le juzgan, el líder de Podemos calla.

Durante el juicio, ha señalado a los magistrados que sólo es "un poeta" y "un artista" que con sus canciones, prácticamente todas en catalán y difundidas por Internet, quería provocar y no humillar a víctimas del terrorismo.

Sus rimas incluyen frases como "el rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley", "pierdo los papeles y en cuarteles grito gora ETA" o "un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado, o siempre queda esperar a que le secuestre algún grapo".

El fiscal ha pedido para él tres años y tres meses de prisión por los delitos de calumnias e injurias graves contra la Corona y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, y también ha ejercido la acusación el presidente de la Fundación Círculo Balear, Jorge Campos Asensi, que además le atribuye amenazas.

Por su parte, el abogado de la defensa ha reclamado la absolución del acusado al alegar que ejerció su derecho de libertad artística, de expresión y de crítica. A su salida de la sede judicial el acusado ha comentado: "Yo creo que delante de un tribunal justo se podría conseguir mi absolución, pero este tribunal, que es un tribunal fascista y que no reconozco, es obvio que me van a condenar".

"Voy a seguir denunciando el capitalismo, voy a seguir diciendo que los Borbones son unos mafiosos porque yo soy republicano y por eso no tengo que reprimirme ni pedir perdón, voy a seguir componiendo y voy a seguir con mi lucha y a usar el rap como herramienta social para transformar la sociedad que es por lo que empecé", ha añadido.

Ha agregado que sabía que "podía tener estas consecuencias" pero ha insistido en que va a seguir firme con lo que piensa, y ha apostillado: "A mí me pueden encerrar pero las ideas no se encierran y las canciones siguen ahí".

También ha comentado que le decepcionó Pablo Iglesias cuando "dijo que los presos políticos eran unos enfermos mentales o eran terroristas o cuando en 'La Tuerca' no quería dar difusión a ese tipo de casos de presos políticos que están enfermos en las cárceles y no se les quiere dar atención médica". "Pablo Iglesias no es solidario con la izquierda cuando él presuntamente encabeza una candidatura de izquierdas del pueblo para el pueblo y no se solidariza con una persona que tiene medio pie en la cárcel por hacer canciones que él aprobó y difundió en sus canales", ha abundado.

Valtonyc ha señalado que a través de una abogada se le ofreció pedir perdón públicamente para que Jorge Campos retirara la denuncia por amenazas de muerte pero que se negó porque considera que es inocente. "Entiendo que su causa es más algo personal que una búsqueda de justicia", ha comentado al respecto.

Jorge Campos ha testificado por videoconferencia que se ha sentido amenazado por el acusado en un contexto de grupos independentistas separatistas muy radicalizados que le hacen la vida imposible. Ha asegurado: "No puedo ir a según qué zonas de Mallorca por indicación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil porque puedo ser agredido, ni ir con mi familia a ciertos actos públicos".

Según la Fiscalía, en las canciones de Valtonyc hay frases difamatorias contra el Rey y sus familiares, así como contra el PP y contra políticos como Esperanza Aguirre, Alfredo Pérez Rubalcaba, Cristóbal Montoro y María Dolores de Cospedal.