Urkullu sobre los partidos de la selección: "Que gane el mejor"

Polémica por las palabras del lehendakari Urkullu sobre sus favoritos para la Eurocopa. Ha evitado desear el triunfo de España. Dice que, como Euskadi no participa porque no es una selección oficial, él desea que gane el mejor. Ha tratado de vitar lo sucedido en 2008, cuando dijo que iba a favor de Rusia, que era la que estaba jugando mejor.

También le han preguntado si teme actos de protesta durante la fase final de la Eurocopa en Bilbao, donde jugará la selección española. Ha respondido que van a hacer lo posible para ser referentes a nivel internacional como sedes "acogedoras".

El PNV, con la autodeterminación

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido no renunciará a que el derecho a decidir se incluya en el nuevo Estatuto vasco para que sea aprobado en las Cortes Generales, porque considera que, tal como lo ha plasmado su jurista y diputado Mikel Legarda en el borrador de texto articulado, si se hace de forma "pactada", tiene encaje constitucional. Por ello, ha pedido a los socialistas que hagan "un esfuerzo" para debatir sobre este tema porque no se "contentarán con un no porque no". También ha reclamado que los grupos parlamentarios se tomen "un tiempo de reflexión" para analizar las tres propuestas de texto articulado de reforma estatutaria que han presentado -la mayoritaria, de los expertos de PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE, la del de EH Bildu y la del PP- para encauzar el nuevo Estatuto, y ha mostrado la disposición de los nacionalistas a introducir en el debate político la necesidad de otras reformas de la Constitución o de otras leyes para sacarlo adelante: "Lo vamos a intentar. Nos tendrán que demostrar jurídicamente que eso que dicen ellos (de que no tiene cabida en la Constitución) es una verdad absoluta. ¿Por qué lo que dicen ellos es verdad y lo que decimos nosotros no", ha preguntado. En este sentido, ha dicho que, "en esta nueva legislatura, se ha acabado el despachar las cosas con una frase". "La situación política en Madrid está como está, la situación política en Euskadi está como está y, desde luego, el PNV no se va a contentar con que le digan: 'esto no porque no', como a los niños", ha manifestado.