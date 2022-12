Unidas Podemos no firmará la enmienda para rebajar la pena por el delito de malversación

Unidas Podemos se ha desvinculado de la enmienda para rebajar la pena por el delito de malversación, que han acordado el PSOE y ERC. Según fuentes del grupo parlamentario lo que ha motivado esta decisión son las dudas sobre cómo lo aplicarían los jueces.

No obstante, el partido ha dejado claro que no obstaculizará que dicha enmienda salga adelante dado que el proyecto de ley de revisión del Código Penal "contiene elementos tan importantes" como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional.

"Buena predisposición" a la enmienda de ERC

Este pasado viernes el presidente del grupo parlamentario y dirigente de los 'comunes', Jaume Asens, se mostró más partidario de dicha revisión al considerar que era lógico diferenciar entre enriquecimiento ilícito y otros supuestos como uso inadecuado de recursos públicos. "La predisposición es positiva y con ánimo de llegar a un acuerdo", recalcó.

No obstante, matizó que dicha reforma no podía ser "carta blanca para los corruptos" y que la formación no iba a dar su apoyo "a una reforma que permita o que garantice la impunidad de la corrupción".

En todo caso advirtió que la cuestión debía estudiarse detenidamente. "Todavía tenemos que estudiar a fondo las implicaciones de la propuesta. No estamos negociando ni antes ni ahora con ERC sobre la reforma del delito de malversación. Lo está haciendo el PSOE. Eso no quiere decir que nosotros no estemos hablando con ERC. Sabemos cuáles son sus intenciones", indicó.

Asens también apuntó contra el PP por la "chapuza" que hizo en 2015 y que orientaba la malversación a "perseguir al independentismo".

Niega que sea "ad hoc" para independentistas

Hoy la portavoz del Gobierno también se ha manifestado sobre el asunto. A su juicio la propuesta de modificar el delito de malversación dentro de la reforma del Código Penal no es una legislación "ad hoc" para los dirigentes independentistas.

"Más bien al contrario, estamos trabajando para endurecer y contemplar aquellas cuestiones que claramente devienen de actitudes corruptas y que en estos momentos no estaban penalizadas como es el enriquecimiento injustificado", ha subrayado Isabel Rodríguez.