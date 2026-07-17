El Supremo mantiene la orden contra Puigdemont y Óscar Puente le lanza un mensaje: "Yo volvería hoy a España"

El futuro judicial de Carles Puigdemont continúa sin despejarse pese al respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía. Aunque la sentencia de Luxemburgo avala la norma al considerar que no contradice el Derecho de la Unión, el Tribunal Supremo mantiene intacta su postura, y no ha levantado la orden de detención que pesa sobre el expresidente de la Generalitat.

La clave sigue estando en el delito de malversación. El alto tribunal sostiene que este delito no puede quedar amparado por la amnistía en el caso de Puigdemont, por lo que, de momento, la orden de arresto continúa vigente. Esto significa que, si regresara a España en las actuales circunstancias, podría ser detenido y puesto a disposición judicial.

Con este escenario, el foco pasa ahora al Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre diversos recursos relacionados con la aplicación de la Ley de Amnistía. Su decisión será determinante para aclarar si la interpretación del Supremo debe mantenerse o si, por el contrario, la norma debe aplicarse también a la situación del líder de Junts.

"Si yo fuera el señor Puigdemont me plantaba hoy en España"

En plena incertidumbre judicial, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lanzado un mensaje directo a Puigdemont tras conocerse la sentencia del TJUE. "Si yo fuera el señor Puigdemont, me plantaba hoy en España sin ninguna duda", ha afirmado en una entrevista, convencido de que la legislación española, el Tribunal Constitucional y la justicia europea, respaldan la aplicación de la amnistía.

Puente ha defendido que el expresidente debería regresar incluso si fuera detenido, al considerar que eso evidenciaría la contradicción entre la vigencia de la ley y la decisión del Supremo de mantener la orden de arresto. "Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez", ha asegurado.

El ministro también ha cargado contra la actuación de una parte de la judicatura, a la que acusa de no respetar la legitimidad del poder legislativo. A su juicio, resulta "tremendamente complicado de entender", que la Ley de Amnistía no se aplique de forma inmediata tras el pronunciamiento del TJUE.

Mientras tanto, el independentismo interpreta la resolución de la justicia europea como un paso decisivo para facilitar el regreso de Puigdemont. Sin embargo, la situación procesal del expresidente sigue sin modificarse, ya que la última palabra sobre su caso continúa dependiendo de las resoluciones que adopten el Tribunal Constitucional y, posteriormente, el Tribunal Supremo.

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