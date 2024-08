Última hora de Puigdemont en directo: el expresident vuelve a Waterloo

No obstante, los Mossos, pese a confirmar que intentaron detener el vehículo en el que se había subido Puigdemont para salir de la multitud y evitar la detención, no lo han conseguido. "Aprovechando el número de personas que le rodeaban huyó del lugar en un vehículo que los mossos intentaron detener pero no lo consiguieron", reza el comunicado de los agentes.

Por la tarde, los Mossos d'Esquadra volvían a reactivar la 'Operación Jaula' en toda Cataluña, aunque siguen sin localizar al expresidente de la Generalitat. Un dispositivo por el que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha pedido explicaciones al presidente catalán en funciones, Pere Aragonès.