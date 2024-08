Bolaños culpa a los Mossos d'Esquadra de la fuga de Puigdemont: "Era su responsabilidad"

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha convertido en el primer miembro del Gobierno en pronunciarse tras el regreso y fuga de Carles Puigdemont. Y lo ha hecho culpando a los Mossos d'Esquadra de la huida del expresident. "Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos", ha señalado.

El ministro considera que ellos eran "los responsables", "la policía competente" tanto para garantizar la normalidad del pleno del Parlament durante el debate de investidura de Illa, como el cumplimiento de "los mandatos que había hecho el Supremo, porque son y actúan como policía judicial".

Por ello, Bolaños considera que los "detalles" sobre esa operación deben ser ofrecidos por el conseller de Interior saliente y los mandos de los Mossos. No ha querido pronunciarse acerca de si los responsables tendrían que dimitir y ha emplazado a escuchar la rueda de prensa del responsable de Interior de la Generalitat, que se ofrecerá este mismo viernes.

El ministro ha considerado que el paso del expresident catalán por Barcelona fue "un episodio que nada puede aportar a la sociedad catalana" y que "no puede hacer olvidarnos lo esencial". Y lo esencial, según él, es que "ayer se abrió definitivamente una nueva etapa en lo político en Cataluña" con la llegada del socialista Salvador Illa a la presidencia del gobierno regional. "Quedémonos con ese episodio, para superar una década perdida en Cataluña y de enfrentamiento estéril, que garantice un futuro de prosperidad, de acuerdos y que se ocupará de lo que importa, de los servicios sociales", ha pedido.

Asimismo, Bolaños ha recalcado que "España es un Estado derecho donde se cumple la ley, donde se han de cumplir los mandatos judiciales" y ha asegurado que la investidura de Illa "cierra definitivamente" la etapa anterior. "Todos los españoles y todos los catalanes podemos estar verdaderamente tranquilos de que con el president Salvador Illa sin ninguna duda Cataluña empieza a mirar el futuro", sentenció.

Los Mossos intentaron detenerlo, pero no lo consiguieron

Los Mossos d'Esquadra desplegaron el jueves un amplio dispositivo alrededor del Parlament por el regreso del expresident tras siete años fugado, coincidiendo con el Pleno de investidura de Salvador Illa. No obstante, los Mossos, pese a confirmar que intentaron detener el vehículo en el que se había subido Puigdemont para salir de la multitud y evitar la detención, no lo consiguieron. "Aprovechando el número de personas que le rodeaban huyó del lugar en un vehículo que los Mossos intentaron detener pero no lo consiguieron", rezaba el comunicado de los agentes.

El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena y Garcia, acompañado del director general de la Policía, Pere Ferrer, comparecerán en una rueda de prensa este viernes a las 11:00 horas, desde el Departamento de Interior para dar explicaciones sobre el dispositivo para detener el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. También intervendrán el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, la comisaria de Jefatura, Rosa Bosch, y otros mandos después de que haya dos agentes del cuerpo detenidos por supuestamente haber ayudado al expresidente a huir. La investigación, liderada por la Comisaría General de Información, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

