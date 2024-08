Detienen a un mosso acusado de colaborar en la huida de Puigdemont tras aparecer en Barcelona

Un mosso d'esquadra ha sido detenido acusado de colaborar en la huida de Carles Puigdemont tras aparecer en Barcelona. Tras siete años fugado de la Justicia, ha reaparecido para acudir a un acto de Junts ante miles de seguidores. Así lo han confirmado fuentes policiales a Antena 3 Noticias.

Este jueves, antes del pleno de investidura de Salvador Illa, se ha podido ver al expresidente de la Generalitat pasear por las calles de la capital catalana para llegar hasta el acto. El líder de Junts ha aparecido en la calle Trafalgar de Barcelona acompañado del secretario general de Junts, Jordi Turull. Luego se ha dirigido escoltado por los líderes de Junts hasta el cercano Arc de Triomf, en el paseo Lluís Companys. Allí ha pronunciado un breve discurso y ha arengado a los miles de ciudadanos que le han querido recibir, unas 3.500 personas según la Guardia Urbana.

Según EFE fuentes cercanas a la investigación, los mossos han abierto una investigación para averiguar si agentes del cuerpo han ayudado a Puigdemont a llegar esta mañana al acto de "bienvenida" en Barcelona. Vinculan al mosso detenido con un coche blanco posiblemente relacionado con la desaparición. Según la última información confirmada, los Mossos d'Esquadra ya han desactivado la operación 'Jaula' en Barcelona. Se están levantando todos los controles policiales de la ciudad.

"No es ni será nunca un delito hacer un referéndum"

Carles Puigdemont ha defendido que "no es ni será nunca un delito hacer un referéndum". "Aunque nos han querido hacer mucho daño, hoy he venido a recordar que aún estamos aquí", ha manifestado. "Hace siete años que nos persiguen por querer escuchar la voz del pueblo de Cataluña, hace años que empezó una durísima represión. Han convertido en ser catalán en una cosa sospechosa. "No nos interesa estar en un país en el que las leyes de amnistían no amnistían", agregaba ante los miles de seguidores.

El discurso el expresident no ha sido muy largo y ha concluido señalando, de nuevo, la intención independentista: "No sé cuando nos volveremos a ver. Pero, pase lo que pase, espero que podamos volver a gritar 'Visca Catalunya Lliure'".

Además, la ciudad condal se han vivido auténticos momentos de tensión. Sobre las 10:00 horas, cuando la comitiva de Junts ha entrado al parlamento catalán, los seguidores han intentado entrar por la fuerza al Parlament. Los Mossos d'Esquadra los han intentado frenar. Finalmente han logrado disuadir a todas las personas que había en la zona. Han sido momentos complicados mientras se desconocía el paradero de Carles Puigdemont.

