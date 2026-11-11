El PP señala que la "huelga preventiva contra el próximo Gobierno" tiene "poquito sentido": "Es una huelga electoral"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado este miércoles que la huelga general que se desarrolla durante esta jornada es una "huelga preventiva contra el próximo Gobierno" que "tiene poquito sentido" y para la que los convocantes han tenido "dificultades para expresar contra quién era, qué se reivindicaba y qué se quería". Estas han sido las palabras de Tellado en una entrevista en Telecinco, recogida por Servimedia.

"Es una huelga electoral"

En ella, el dirigente popular ha realizado una valoración acerca del paro general en España, el cual, ha insistido, es una "huelga electoral" y supone "el pago" de "CCOO y UGT a sus respectivos partidos en una precampaña donde parece ser que la izquierda está muy necesitada de apoyos".

Tellado se ha mostrado muy crítico con la jornada, aunque "respetando un derecho constitucional", pidió que se permita trabajar a quienes deseen hacerlo e instó a esperar a conocer "el grado de seguimiento" de la misma. En este sentido, Tellado también criticó a estos sindicatos frente a otros, como CSIF o USO, que se desmarcaron de la huelga, subrayando que "hay una crisis de representatividad que afecta a los sindicatos" y "a otro tipo de organizaciones", y que la huelga de hoy "en nada beneficia".

De ahí que remarcase que no quiere "meter en el saco en el mismo saco a todo el mundo porque sería una reflexión injusta". "Nosotros respetamos la acción de los sindicatos, que son indispensables en una sociedad democrática como la nuestra", ha señalado. Esta última afirmación llega después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiera al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, si llega a La Moncloa, acabara con "toda la basura sindical". En esta línea, Tellado apuntó que "hay unos representantes sindicales que hacen un trabajo magistral y que hay que poner en valor" y otros "que han decidido hacer política después de estar callados durante ocho años".

"No es una huelga para defender los derechos de los trabajadores"

Ante ello, Tellado planteó dos opciones: "Si esta huelga es por la vivienda, CCOO y UGT se está manifestando contra Pedro Sánchez", y "si es simple y y sencillamente para incidir en la campaña electoral, están trabajando en favor de Pedro Sánchez". Es por lo que insiste en esperar a las intervenciones de los responsables de estos sindicatos para ver "contra quien se dirigen", aunque ha repetido que "no es una una huelga para defender los derechos de los trabajadores".

Huelga general en España

La primera huelga general en España en 14 años ha comenzado este miércoles con un seguimiento desigual y numerosas incidencias en distintos puntos del país. Los piquetes informativos han provocado cortes de carreteras, retenciones kilométricas y dificultades de acceso a polígonos industriales y grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La jornada también ha dejado enfrentamientos con la Policía, varias detenciones y manifestantes heridos, mientras sindicatos y empresarios ofrecen valoraciones muy diferentes acerca del alcance de la movilización.

El vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, ha señalado que los primeros datos del turno de noche reflejan una mayor participación en las zonas de costa y un seguimiento inferior en el interior. Según sus cifras, la huelga ha alcanzado el 75% en Andalucía y Aragón, frente al 41% registrado en Extremadura y Castilla-La Mancha.