Detenido en Priego de Córdoba un hombre de avanzada edad por apuñalar a una mujer en una cafetería

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado lunes, cuando recibieron el aviso de que el hombre detenido había apuñalado a una mujer en el cuello, así como efectuar varias cuchilladas en el brazo. Las fuerzas de seguridad se personaron en la cafetería, localizada en el centro de la localidad y cercana al centro de salud, y detuvieron al autor de la agresión.

La mujer herida tenía una orden de alejamiento en vigor. Esa circunstancia implica que existía una resolución previa de un juzgado sobre la relación entre ambos, aunque no han trascendido ni la fecha en que se dictó ni su contenido.

No se ha precisado tampoco si había denuncias anteriores por malos tratos ni si el juzgado había adoptado otras medidas de protección además de la orden de alejamiento.

Cómo se produjo el ataque

El propietario del local impidió que el agresor consumara el ataque interponiéndose entre ambos. En un principio, el hombre accedió al establecimiento y empezó una discusión con la mujer en la entrada. La mujer intentó defenderse resguardándose en la zona de la barra. El agresor se abalanzó sobre ella y, en medio del forcejeo, se produjeron las cuchilladas en el antebrazo.

Tras el incidente, la mujer fue trasladada a urgencias en el centro de salud de la propia localidad, donde recibió una primera atención, mientras que el hombre fue detenido en la misma mañana y trasladado a dependencias policiales para la elaboración del atestado. Todavía no se ha establecido si la agresión se inscribe en un caso de violencia de género.

La investigación sigue su curso

El arrestado ya ha sido puesto a disposición judicial, un trámite que la ley contempla en un plazo máximo de 72 horas desde la detención. Por ahora, no se ha hecho pública la calificación jurídica definitiva de los hechos no ha sido hecha pública.

No existe todavía una resolución judicial que determine el delito que se atribuye al detenido. Por eso, el hombre tiene la condición de presunto autor al no haber aún condena.