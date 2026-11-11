Los sindicatos llegan a su novena huelga general con menos afiliados y poder de convocatoria

Los sindicatos llegan a su novena huelga general desde la Transición con una movilización convocada en un momento muy distinto al de las grandes protestas sindicales de décadas anteriores. UGT y CCOO, que durante años fueron capaces de paralizar el país y forzar cambios en las políticas del Gobierno, afrontan ahora la protesta con una capacidad de movilización y una confianza ciudadana más reducidas.

La primera gran demostración de fuerza llegó en 1988, la segunda huelga general en España tras la de 1985. Los sindicatos consiguieron paralizar el país con una huelga contra el Gobierno de Felipe González. La protesta obligó al Ejecutivo socialista a retirar su Plan de Empleo Juvenil y abrió la puerta a mejoras en las pensiones, en los salarios para los funcionarios y el reconocimiento de la negociación colectiva en la función pública. En definitiva, dio paso a una etapa de mayor interlocución entre el Gobierno y los sindicatos.

Otro ejemplo fue el de la huelga contra el llamado decretazo de José María Aznar, en 2002, que consiguió que el Ejecutivo modificara algunos de los aspectos más polémicos de su reforma del desempleo, si bien aquel Gobierno no retiró la mayor parte de las medidas.

La crisis y la pérdida de confianza en los sindicatos

Sin embargo, las movilizaciones posteriores, contra los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, ya no tuvieron el mismo resultado. La crisis económica de 2008 dio paso a tres nuevas huelgas generales, una en 2010 y dos en 2012, sin conseguir revertir las principales reformas laborales ni los recortes anunciados por la administración Rajoy.

Desde la crisis, los sindicatos empezaron a notar un desgaste en términos de confianza ciudadana. Con el paso del tiempo, este desgaste se fue atenuando, aunque no han conseguido recuperar los índices de confianza anteriores a la crisis. Su valoración ha pasado de un 4,9 sobre 10 en enero de 2006 a un 3,7 en 2026. Son la segunda institución peor valorada, solo por delante de los partidos políticos, según el CIS.

Un desplome de asistentes en los Primeros de mayo

La pérdida de respaldo no solo se ha sentido desde el punto de vista de la confianza, sino que también se ha reflejado en la movilización en las calles. Por ejemplo, al analizar la asistencia a las manifestaciones del 1 de mayo en Madrid, se aprecia que las convocatorias han pasado del "casi un millón" de asistentes que llegaron a congregarse en 1978 a los alrededor de 50.000 manifestantes de 2025, todo según datos de UGT.

A ese desgaste se suma ahora la polémica por el carácter político de la convocatoria. Según el Gobierno, esta manifestación se ha convocado "contra la oposición".

A todo ello, se suman las cantidades recibidas por los agentes sociales en términos de financiación pública. Las subvenciones estatales directas máximas han pasado de los 8,9 millones de euros anuales en 2018 a los 32 millones presupuestados en 2025 y 2026. Es decir, más del triple en ocho años.

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