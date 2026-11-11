La Fiscalía investiga la difusión de contenidos de abuso sexual infantil en TikTok

Tras lo publicado por 'Maldita.es' en una investigación dada a conocer este lunes, la Fiscalía General del Estado, en concreto, su responsable Teresa Peramato Martín, ha designado a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada, para indagar en este asunto.

Los periodistas de la organización habían encontrado en TikTok casi 1.200 vídeos de abuso infantil explícito con 48 millones de visualizaciones y 26.000 perfiles potenciales de pederastas que comentaban y compartían el contenido. Esta pidió a la plataforma que retirara el contenido e impuso una denuncia ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado para que se iniciaran acciones contra TikTok.

Sin embargo, la red social solo habría borrado cinco de esos vídeos y ha bloqueado otros 13 solamente en España. Este miércoles han comparecido portavoces de 'Maldita.es' ante la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática con el objetivo de ratificar su denuncia y presentar el material probatorio necesario para su inmediato análisis y valoración.

Sánchez califica de "gran noticia" que la Fiscalía abra diligencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en X en el que ha descrito como "gran noticia" que la Fiscalía abra diligencias por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok. Así lo ha transmitido Sánchez en sus redes sociales, donde afirma que, como ya advirtió hace tiempo, "se acabó la impunidad en las redes sociales". Y concluye que "ninguna plataforma está por encima de la ley. Mucho menos de los derechos de nuestros hijos e hijas".

El jefe del Ejecutivo ya abrió la puerta este lunes, en una entrevista en La Séptima recogida por Servimedia, a suspender esta red social si hiciera falta y calificó de "escándalo" la información difundida por 'Maldita.es' sobre el uso que hacen de esta red social supuestos pedófilos, lo que le llevó a expresar que el Gobierno actuará con "total contundencia y proporcionalmente a la gravedad de este asunto". Expuso que, "si tenemos que suspender una red social, pues no le quepa duda de que lo vamos a hacer, porque antes que nada están los derechos de los menores".

Sánchez expuso que ya se han hablado sobre estas cuestiones en el Parlamento y señaló que ha habido partidos políticos que abiertamente, refiriéndose a la ultraderecha, han dicho que esto de prohibir las redes sociales o ir en contra de estas plataformas es ir contra la libertad de expresión. El presidente comparó este caso al de los 'deepfakes', el crear con su cara y la de su mujer un vídeo, como el que hizo el PP en esta precampaña, y señaló que se trata de "precedentes muy peligrosos que ya utilizan los acosadores en las redes sociales".

La ministra de Juventud e Infancia también promete "ir con todo"

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia se reunió el martes con los portavoces de 'Maldita.es' y aseguró que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para bloquear de modo preventivo la plataforma. "Vamos a ir con todo. Estamos activando todas las medidas que tenemos a nuestro alcance. Si de nosotros dependiera, estaría cerrado desde ayer", declaró.

También solicitó este martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que cerrara la red social, haciendo referencia al art. 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la cual considera que “en circunstancias excepcionales, si una autoridad de control cree que es urgente intervenir para proteger los derechos y libertades de interesados, se podrán adoptar inmediatamente medidas provisionales destinadas a producir efectos jurídicos en su propio territorio”.