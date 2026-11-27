Pedro Sánchez ha cargado duramente contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal durante el bloque de migración y política exterior del debate electoral a cuatro de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE ha cuestionado el patriotismo de los líderes de PP y Vox, a quienes ha acusado de actuar contra los intereses de España por su oposición al Ejecutivo y su posición ante dirigentes internacionales como Donald Trump, Javier Milei y Benjamin Netanyahu.

"Van de patriotas Feijóo y Abascal y de los tres el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo. No sé muy bien por qué", ha bromeado Sánchez, que ha utilizado su experiencia en el servicio militar para reivindicar su compromiso con el país frente a sus adversarios políticos.

Acusa a PP y Vox de actuar "contra España"

El candidato socialista ha cuestionado la política exterior de ambas formaciones y ha asegurado que sus dirigentes han respaldado las críticas de otros líderes internacionales contra el Gobierno español. En concreto, ha mencionado a los presidentes de Estados Unidos y Argentina, Donald Trump y Javier Milei, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"La política exterior de ambos se resume en tres palabras: siempre contra España. Se las dan de patriotas pero han aplaudido todos los insultos y amenazas de Trump, Milei y Netanyahu contra el Gobierno español. Hablan mal de nuestro país cuando salen fuera, no hay más que escucharles, hablan mal del Gobierno y de España", ha señalado. Sánchez ha insistido en que, a su juicio, Feijóo y Abascal anteponen su enfrentamiento con el Ejecutivo a la defensa de los intereses nacionales, especialmente en sus intervenciones y posicionamientos fuera de España.

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El presidente también ha reprochado a PP y Vox su postura respecto a determinadas iniciativas españolas en la Unión Europea, entre ellas los fondos europeos y el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales en las instituciones comunitarias: "Han boicoteado los fondos europeos y el reconocimiento de lenguas constitucionales como el catalán, el gallego y el vasco en las instituciones comunitarias. Están tan obsesionados con hacer daño al Gobierno que son capaces de actuar contra los intereses del país. No hay bandera lo suficientemente grande para tapar las traiciones de Feijóo y Abascal", ha sentenciado.