El bloque sobre corrupción y regeneración democrática del debate electoral a cuatro de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre ha dejado un enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Ada Colau. El presidente del Gobierno ha defendido su actuación ante los casos de corrupción que han afectado al PSOE y ha asegurado que, aunque es imposible garantizar que no existan irregularidades, sí se puede actuar con contundencia cuando aparecen. Una afirmación que ha rebatido la candidata de Frente Amplio, quien ha reivindicado la trayectoria de su formación y ha defendido que la corrupción cero sí es posible.

"El PSOE está expulsando la corrupción y el PP aparentemente lo que hace es comprarla, y si no que le pregunten a Koldo, a Inda o a Aldama"

"Corrupción cero no existe, pero tolerancia cero sí. Cuando por desgracia la hemos sufrido hemos actuado inmediatamente, he pedido perdón y se ha colaborado con la justicia. Eso es mucho más de lo que hacen ellos, que tienen 42 casos de corrupción abierto y no han hecho absolutamente nada. El PSOE está expulsando la corrupción y el PP aparentemente lo que hace es comprarla, y si no que le pregunten a Koldo, a Inda o a Aldama. Yo soy un político íntegro, mi Gobierno es limpio y desde que soy presidente España ha mejorado en los rankings de calidad democrática", ha afirmado Sánchez en primer lugar.

"Señor Sánchez, discrepo"

La exalcaldesa de Barcelona ha mostrado su desacuerdo con el presidente y ha defendido que su partido puede presumir de no tener casos de corrupción. Colau ha recordado sus ocho años al frente del Ayuntamiento de Barcelona y ha asegurado que las investigaciones sobre su gestión terminaron archivadas.

"Aquí se ha dicho que no existía la corrupción cero, pero señor Sánchez yo en eso discrepo. En mi partido tenemos corrupción cero. He estado ocho años delante de la alcaldía de Barcelona, me lo han mirado todo y todo ha sido archivado porque no me han encontrado nada ni a mí ni a mis compañeros del Frente Amplio. La corrupción cero existe y hay que ser exigentes para lograrla porque desacredita muchísimo a la política, genera mucha distancia a la ciudadanía con la política; hay que dejar muy claro que no todos somos iguales", ha afirmado.

La candidata ha insistido así en la necesidad de mantener la máxima exigencia frente a las irregularidades y ha defendido que los casos de corrupción contribuyen a aumentar la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y los representantes políticos.

También carga contra el PP

Además de discrepar con Sánchez, Colau ha dirigido sus críticas al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha cuestionado su legitimidad para hablar de regeneración democrática por los antecedentes judiciales de su formación.

"Señor Feijóo, ¿de verdad se cree que puede venir aquí a dar lecciones? ¿Se cree con legitimidad para hablar de regeneración democrática? El líder de un partido que ha sido condenado por corrupción, que ha sido condenado como organización criminal", ha afirmado, asegurando que sus acusaciones se apoyan en "sentencias" y no en opiniones. "Un partido que pagó su sede con dinero negro. Un partido que durante años ha estado repartiendo sobres", ha añadido la candidata de Frente Amplio.

"Un partido que pagó su sede con dinero negro. Un partido que durante años ha estado repartiendo sobres"

En este contexto, Colau también ha aprovechado su intervención para presentar una de sus propuestas contra la corrupción, centrada en endurecer las consecuencias para quienes participan en prácticas corruptas relacionadas con las administraciones públicas: "Nuestra propuesta es que los corruptores estén al menos 20 años sin poder trabajar con la administración pública", ha explicado.

El intercambio ha evidenciado las diferencias entre Sánchez y Colau sobre la posibilidad de erradicar completamente la corrupción. Mientras el presidente ha defendido la importancia de actuar cuando se detectan irregularidades, la candidata de Frente Amplio ha reivindicado la corrupción cero como un objetivo alcanzable y ha reclamado mayores restricciones para los corruptores.