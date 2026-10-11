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Las elecciones generales condicionan la agenda cultural y deportiva en toda España el 29 de noviembre

El adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre obligará a reprogramar buena parte de la agenda cultural y deportiva de todo el país, especialmente los eventos multitudinarios.

Las elecciones generales condicionan la agenda culrural y deportiva en toda España el 29 de noviembre

Las elecciones generales condicionan la agenda culrural y deportiva en toda España el 29 de noviembre

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Mabel Redondo
Mabel Redondo
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Los promotores de conciertos, teatros y la propia Liga de fútbol evalúan si la coincidencia con la cita en las urnas obligará a suspender o reprogramar sus actos por motivos de seguridad o logística.

Por el momento, aún no se conoce la lista oficial de los eventos que se suspenderán o cambiarán de fecha.

Uno de los acontecimientos que ya se ha cancelado es la media maratón de Sevilla, prevista para el 29 de noviembre, que se ha aplazado al 13 de diciembre.

Unas 25.000 personas ya tenían su dorsal preparado. La carrera reúne a corredores de toda España, por lo que muchos participantes ya habían pagado el hotel y el transporte para ese fin de semana. El director del evento, Mateo Navajas, explica que, consciente del malestar de los participantes, se les devolverá el dinero o se les permitirá utilizar ese dorsal para que "se puedan apuntar en las próximas tres ediciones".

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierten de que "Los consumidores tienen derecho al reembolso integro de las entradas, de cualquier concierto, carrera o actividad que se suspenda o aplace debido a la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre".

Otro de los encuentros deportivos que previsiblemente cambiará de fecha es el partido entre el Real Madrid y el Alavés, previsto para el 29 de noviembre en el Santiago Bernabéu. Por normativa de seguridad, la Liga no programa partidos de fútbol de alto riesgo el mismo día en que se celebran elecciones generales. Por ello, lo más probable es que el encuentro tenga que cambiar de fecha.

En caso de haber adquirido un paquete que incluya hotel y transporte junto con la entrada, la OCU advierte de que "también se puede reclamar el reembolso completo justificándolo con facturas y demostrando que la estancia y el desplazamiento estaba íntegramente ligado al evento".

Por su parte, Ileana Izverniceanu recomienda ponerse en contacto con la organización del evento para conocer las opciones disponibles.

La agenda cultural y deportiva afronta así una jornada de incertidumbre, con fechas todavía en el aire y cambios que podrían alterar los planes de buena parte de la población.

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