Día de la Hispanidad
Desfile militar del 12 de octubre por el Día de la Hispanidad en Madrid, streaming en directo
Sigue en directo la tradicional marcha militar en Madrid por el Día de la Hispanidad.
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Todo está listo para que comience el tradicional desfile militar por el Día de la Hispanidad en Madrid. A las 11:00 horas, los reyes Felipe VI y Letizia llegarán a la tribuna real, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, desde donde presidirán el acto en la plaza de Neptuno.
A continuación, tendrá lugar el salto paracaidista de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). El sargento primero Pablo García Matanza actuará como saltador guía y el cabo primero José Antonio Lago portará la enseña. Después se procederá al izado de la bandera y se rendirá homenaje a los caídos.
Durante la mañana y hasta las 15:00 horas, más de 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y Protección Civil recorrerán el centro de la capital. El desfile partirá de la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, y continuará por el paseo del Prado, la plaza de Cibeles y el paseo de Recoletos hasta llegar a la plaza de Colón. Además, participarán 50 aviones, 32 helicópteros, 144 vehículos, 39 motocicletas, 286 caballos y cinco perros.
También asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón. Además también estarán presentes el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Educación, Milagros Tolón, y de Ciencia, Diana Morant.
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Sigue en directo el streaming del desfile militar por el Día de la Hispanidad 2026.
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