Según publica el medio digital The Objective, las joyas de Zapatero tendrían como origen una exclusiva joyería en El Líbano. El sello grabado en varias de las piezas coincide con el utilizado por una firma de Beirut. La investigación de 'The Objective' también plantea que pudieron ser encargadas por un ciudadano venezolano de origen libanés.

El origen de las joyas halladas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero comienza a esclarecerse. Varias de las piezas llevan un pequeño sello con la inscripción “18Tk”, que coincide con la marca de la joyería Tufenkjian, una firma de alta joyería fundada en 1909 y con sede en Beirut.

Compararon joyas de una subasta

La pista se ha obtenido al comparar las joyas intervenidas con piezas vendidas en una subasta internacional en 2018. En aquel lote, varios anillos y pendientes llevaban el mismo distintivo y aparecían identificados como trabajos de esta joyería libanesa. Las piezas encontradas en el despacho de Zapatero no llevan el nombre de la firma, sino únicamente el discreto punzón “18Tk”. Esta diferencia podría responder, según la información publicada por The Objective, a una petición expresa del cliente que encargó las joyas, aunque todavía no ha sido confirmada.

La Policía investiga ahora quién fabricó y encargó las alhajas. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama pidió a la UDEF que tratara de identificar su procedencia, después de que un primer informe pericial no pudiera determinar con certeza el origen de las piezas. Una de las hipótesis que se barajan es que el encargo procediera de un ciudadano venezolano de origen libanés. No obstante, esta posibilidad todavía forma parte de las pesquisas y no ha sido acreditada.

La identificación de la joyería también pone en duda la versión de que las joyas fueran un regalo del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, durante su visita a España en junio de 2007. El análisis realizado por la joyería Yanes detectó una composición metálica que podría apuntar a una fabricación posterior, aunque los peritos no han podido establecer una fecha exacta. Las aproximadamente 60 joyas analizadas tienen un valor superior al millón de euros. Yanes las tasó en 1.023.320 euros, mientras que una valoración anterior de Ansorena elevó su precio hasta los 1.323.915 euros. La investigación judicial trata ahora de aclarar quién fabricó las piezas, quién las encargó y cómo llegaron a manos del expresidente del Gobierno.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.