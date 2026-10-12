El tierno momento entre la princesa Leonor y el rey Felipe VI con el Toisón de Oro durante el desfile del 12 de octubre

La princesa Leonor ha protagonizado una anécdota a su llegada al desfile del 12 de octubre, celebrado en la plaza de Neptuno de Madrid con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

La heredera se ha percatado de que se le había caído al suelo el Toisón de Oro, una de las principales distinciones de la Corona española. En ese momento, se ha dirigido al rey para preguntarle si podía recogerlo.

Felipe VI ha respondido con naturalidad a su hija, que ha recogido discretamente la condecoración antes de que comenzaran los actos.

El uniforme de alférez del Ejército de Tierra

La princesa de Asturias ha asistido con el uniforme de alférez del Ejército de Tierra, siguiendo la rotación entre los uniformes de los tres ejércitos que también mantiene el rey.

Leonor ya vistió el uniforme del Ejército de Tierra en 2023, cuando comenzó su formación en la Academia General Militar de Zaragoza. Entonces llevaba una boina roja que la identificaba como alumna. En esta ocasión, ha lucido la gorra de plato caqui y el cabello recogido en un moño.

En 2024 acudió como guardiamarina de la Armada, durante su formación en la Escuela Naval Militar, mientras que en 2025 asistió con el uniforme de alférez del Ejército del Aire y del Espacio.

Está previsto que dentro de un año reciba los despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, y de alférez de navío de la Armada.

Será al finalizar el curso 2026-2027, cuando su promoción complete el último de los cinco cursos de los respectivos planes de estudios.

Sobre la guerrera, la princesa lucía las insignias de la Orden de Carlos III y de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, que recibió al terminar su formación en el Ejército de Tierra. También llevaba las correspondientes a las grandes cruces del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico.

En el desfile han participado 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones.

La parada militar ha contado este año con el debut de los nuevos blindados 8x8 Dragón.