Mohamed VI carga contra las críticas desde España y advierte de que Marruecos no aceptará "chantajes" en la relación

El rey Mohamed VI ha lanzado una advertencia a España tras la crisis migratoria registrada el pasado verano en Ceuta. El monarca marroquí ha rechazado las críticas procedentes de determinados sectores políticos y mediáticos españoles y ha dejado claro que la colaboración entre ambos países no puede estar condicionada por presiones externas.

Durante su discurso de apertura de la nueva legislatura parlamentaria, tras las elecciones del 23 de septiembre, Mohamed VI ha abordado por primera vez públicamente los acontecimientos de julio, cuando más de 80.000 migrantes entraron en Ceuta procedentes de Marruecos.

Aunque no ha mencionado expresamente a la ciudad autónoma, el rey ha denunciado las "declaraciones irresponsables de ciertos medios políticos y mediáticos y su instrumentalización flagrante de la situación".

Marruecos rechaza las presiones de España

El monarca ha defendido la autonomía de Rabat para decidir cómo mantiene sus relaciones con otros países y ha insistido en que la cooperación con España responde a una decisión voluntaria.

En este sentido, ha asegurado que la relación bilateral es "una elección soberana y un compromiso voluntario" que no puede "ser objeto de ninguna presión o amenaza, ni de ningún chantaje".

Sus declaraciones llegan después de que el Ministerio de Exteriores marroquí y su titular, Naser Burita, cuestionaran la posición del Partido Popular respecto a la crisis de Ceuta y al papel desempeñado por Marruecos.

Mohamed VI cuestiona el modelo de cooperación migratoria

Pese a las críticas, Mohamed VI ha reconocido los avances alcanzados entre España y Marruecos en diferentes ámbitos, especialmente en la lucha contra la inmigración irregular.

Sin embargo, considera que el actual sistema de cooperación migratoria necesita una revisión. Según ha explicado, existen "importantes desafíos, vinculados a ciertas disposiciones legales anticuadas y decisiones judiciales alejadas de la realidad".

El monarca también ha señalado las dificultades para llevar a cabo las repatriaciones de menores y de personas que, según sus palabras, utilizan indebidamente la condición de refugiado. "Este comportamiento dificulta la repatriación de menores y de las personas que usurpan el estatus de refugiados, y agudiza el apetito de las redes criminales", ha advertido.

Ante este escenario, Mohamed VI ha anunciado que Marruecos propondrá a sus socios una nueva estrategia de cooperación orientada al desarrollo conjunto y a reforzar la estabilidad regional.

Mohamed VI pone el foco en los jóvenes y la nueva legislatura

En clave interna, el rey ha expresado su deseo de que la nueva legislatura marque un "verdadero punto de inflexión" para consolidar a Marruecos como una potencia económica emergente.

El nuevo Gobierno estará encabezado por Fatima Ezzahra El Mansouri, dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), a quien Mohamed VI ha encargado formar Ejecutivo tras las elecciones del 23 de septiembre y que actualmente negocia una coalición.

El monarca también ha reclamado situar a los jóvenes en el centro de las políticas públicas, reforzando sus oportunidades de ascenso social y su confianza en las instituciones.

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