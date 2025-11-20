Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Fiscal General

El Gobierno "no comparte" la condena al fiscal general del Estado

Félix Bolaños afirma que "el Gobierno tiene el deber de respetar el fallo", pero también "el deber moral" de decir "que no lo comparte".

Félix Bolaños

Última hora de la condena al Fiscal General en directo: Declaración institucional de Félix Bolaños: "Los próximos días pondremos en marcha el mecanismo para nombrar a un nuevo o nueva fiscal general" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Luis Alcantud
Publicado:

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno ya se ha pronunciado. Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha defendido que desde el Ejecutivo no "comparten" la condena. Asevera que "el Gobierno tiene el deber de respetar el fallo", pero también "el deber moral" de decir "que no lo comparte".

Destaca que el Poder Judicial "ha hablado y resuelto la causa". "Los próximos días pondremos en marcha el mecanismo para nombrar a un nuevo o nueva fiscal general", ha destacado Bolaños. Desde el Ejecutivo se encuentra a la espera de analizar la condena.

El ministro de Justicia destaca que el Gobierno "siempre ha creído y defendido la inocencia" de Álvaro García Ortiz". Sin embargo, "hoy el Poder Judicial ha hablado y resuelto la causa". Sobre el próximo fiscal general, Bolaños manifiesta que "será una persona con trayectoria profesional y cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia".

Moncloa muestra su "reconocimiento a la labor" del fiscal general y su "compromiso en la defensa al servicio público, la Ley y la verdad". Puntualiza también el ministro que "la discrepancia con esta sentencia no puede conllevar a una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la Justicia": "España es un Estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial".

Dos años de inhabilitación

La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Además por este delito se le condena a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, es decir 7.200 euros, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, con 10.000 euros por daños morales. No obstante, le absuelven "del resto de los delitos objetos de la acusación", y todos aquellos objetos que se le intervinieron en los registros serán devueltos a sus titulares, "y, en su caso, se destruirán".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

50 años de la muerte de Franco: el fin de la dictadura y el inicio de la democracia en España

Se cumplen cincuenta años de la muerte de Francisco Franco

Publicidad

España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Ayuso, tras la condena al fiscal general del Estado: "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo"

Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, en una imagen de archivo

En libertad con cargos el presidente de la Diputación de Almería y los otros detenidos por el 'caso mascarillas'

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para Ábalos por la trama de las mascarillas

Feijóo
Fiscal general

Feijóo, tras la condena al fiscal general del Estado: "La tinta para escribir esa página negra se la ha proporcionado el señor Sánchez"

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz
GARCÍA ORTIZ

El fiscal general podrá optar por una última vía ante el Supremo para acudir al Constitucional

Félix Bolaños
Fiscal General

El Gobierno "no comparte" la condena al fiscal general del Estado

Félix Bolaños afirma que "el Gobierno tiene el deber de respetar el fallo", pero también "el deber moral" de decir "que no lo comparte".

Bolaños
Condena Fiscal

Última hora de la condena al Fiscal General en directo: Bolaños anuncia que pondrá "en marcha el mecanismo para nombrar a un nuevo fiscal general"

El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a una pena de multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros, e inhabilitación especial para el cargo por dos años, como autor de un delito de revelación de datos reservados. Sigue la última hora de la reacciones.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

Peinado pide un informe para esclarecer si Begoña Gómez cometió intrusismo al firmar pliegos de contratación de la UCM

Santos Cerdán

El PP interrogará a Santos Cerdán en el Senado en diciembre

Publicidad