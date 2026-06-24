Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Zapatero

La UDEF afirma que Zapatero cobró 200.000 euros por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

El informe implica al expresidente Zapatero en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia.

Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional

La UDEF afirma que Zapatero cobró 200.000 euros por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia | Europa Press

Publicidad

Luis Alcantud
Luis Alcantud
Publicado:

Un nuevo informe de la Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía asegura que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia. El informe al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias implica al expresidente Zapatero en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros".

La UDEF destaca que esa "influencia" habría sido presuntamente ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, "y como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research". La UDEF considera "acreditado" que el expresidente del Gobierno "realizó gestiones para conseguir" una reunión de directivos de este grupo con el ministro de Justicia de Bolivia, y deduce asimismo que pidió la intermediación del expresidente del país Luis Arce.

Los investigadores han remitido su informe al juez del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional el informe. Las conclusiones llegan tras "un primer análisis" de los dispositivos telefónicos incautados a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, en el registro practicado en el despacho del expresidente el 19 de mayo.

El informe recoge mensajes entre los colaboradores de Zapatero y representantes del Grupo Gloria para las gestiones que -supuestamente- el expresidente socialista iba a hacer ante las autoridades de Bolivia a favor de esa empresa peruana. La UDEF señala que cobró hasta 200.000 euros con un falso contrato de asesoría y a través de una empresa llamada Focus.

La noticia llega el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso de los Diputados para dar explicación sobre las causas judiciales que afectan a su entorno. La UDEF explica en su informe que detrás de "los sucesivos contactos mantenidos" por el expresidente Zapatero "con autoridades bolivianas" subyacía "una dinámica de intermediación e influencias orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria". Según los investigadores, toda esa actividad se pone en marcha "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Felipe VI pide seguir confiando en la democracia en estos días "un tanto oscuros"

Imagen del rey Felipe VI

Publicidad

España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Última hora de Pedro Sánchez en el Congreso en directo: "Feijóo ha tolerado la corrupción de los suyos y se ha beneficiado de ella"

Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional

La UDEF afirma que Zapatero cobró 200.000 euros por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

La diputada del PNV, Maribel Vaquero, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

El PNV advierte al PP y al PSOE: "No estamos para salvar ni a este ni a otro Gobierno"

Elisa Mouliaá.
Errejón-Mouliaá

Elisa Mouliaá vuelve a España para declarar por las presuntas calumnias a Errejón tras su orden de detención

Núñez Feijóo
Partido Popular

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ser el "el nexo político corruptor" y acusa a los socios del Gobierno de "indignos"

Pedro Sánchez, en el Congreso.
Comparecencia Sánchez

Pedro Sánchez muestra su apoyo a Zapatero y afirma que no hubo trato de favor del Gobierno en el rescate de Plus Ultra: "Se hizo conforme a la ley"

El jefe del Ejecutivo se sube al estrado de la cámara Baja para responder a los casos de corrupción que apuntan a su partido.

Imagen de archivo Audiencia Nacional
Etarra

La Audiencia Nacional revoca la semilibertad del etarra que asesinó a Gregorio Ordóñez

El tribunal confirma que Juan Ramón Carasatorre no reunía los requisitos para acceder al régimen flexible y exige al Gobierno vasco una mayor fundamentación en futuras propuestas.

Felipe González y García Page

Felipe González atribuye a Sánchez una "responsabilidad política evidente" por el caso Ábalos y le pide que "dimita o convoque elecciones"

4f6ca18dc44e0566ecfaa2266780344144d9dd36w

Ábalos recurrirá su condena ante el Constitucional y estudia acudir a la Justicia europea

Gabriel Rufián

Los socios de Sánchez critican la benevolencia con Aldama: "Delinque, delata y libras"

Publicidad