La UDEF afirma que Zapatero cobró 200.000 euros por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

Un nuevo informe de la Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía asegura que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia. El informe al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias implica al expresidente Zapatero en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros".

La UDEF destaca que esa "influencia" habría sido presuntamente ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, "y como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research". La UDEF considera "acreditado" que el expresidente del Gobierno "realizó gestiones para conseguir" una reunión de directivos de este grupo con el ministro de Justicia de Bolivia, y deduce asimismo que pidió la intermediación del expresidente del país Luis Arce.

Los investigadores han remitido su informe al juez del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional el informe. Las conclusiones llegan tras "un primer análisis" de los dispositivos telefónicos incautados a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, en el registro practicado en el despacho del expresidente el 19 de mayo.

El informe recoge mensajes entre los colaboradores de Zapatero y representantes del Grupo Gloria para las gestiones que -supuestamente- el expresidente socialista iba a hacer ante las autoridades de Bolivia a favor de esa empresa peruana. La UDEF señala que cobró hasta 200.000 euros con un falso contrato de asesoría y a través de una empresa llamada Focus.

La noticia llega el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso de los Diputados para dar explicación sobre las causas judiciales que afectan a su entorno. La UDEF explica en su informe que detrás de "los sucesivos contactos mantenidos" por el expresidente Zapatero "con autoridades bolivianas" subyacía "una dinámica de intermediación e influencias orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria". Según los investigadores, toda esa actividad se pone en marcha "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta".

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