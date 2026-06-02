Una aspirante a la plaza de David Sánchez afirma que "no había igualdad de oportunidades" durante el proceso

Una de las aspirantes a la plaza que, finalmente, obtuvo David Sánchez para trabajar como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz ha declarado que sintió que no había "igualdad de oportunidades" en el proceso.

Así lo ha detallado Cristina de Frutos durante su intervención como testigo en el juicio que continúa en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, como coordinador de las actividades de los conservatorios y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y por su contratación en la institución de Luis Carrero.

Cristina de Frutos ha asegurado que ella insistió mucho para que el tribunal de dicha oposición le hiciese las preguntas, pese a la negativa del tribunal. Es por este motivo por lo que sintió "desigualdad y una falta de oportunidad".

De Frutos, que actualmente es profesora de música en un conservatorio, ha explicado que conoció la publicación de la convocatoria por un amigo que se lo trasladó por teléfono. Tras esa noticia, consultó el Boletín Oficial de la Provincia, vio las bases y se presentó, aportando una solicitud, su currículum y un proyecto.

El 17 de junio de 2017 le llamaron para hacer una entrevista en la Diputación de Badajoz, en la que le pidieron que hablase de su proyecto, que expuso y consistía en un esquema de las tres principales partes que pedían, objetivos, metodología y medidas de mejora, junto a su experiencia pedagógica o lo que había hecho hasta ese momento.

Según ha argumentado, en esta entrevista "nunca" le hicieron ninguna pregunta, le dijeron que "estaba bien" y que se podía ir, tras un cuarto de hora aproximadamente.

La aspirante ha recordado que quien le invitó a presentarse le mandó un mensaje pocos días antes de la entrevista, "dos o tres no más" y le dijo que "ya sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez".

Ante esa situación, ella decidió no presentarse. No obstante, finalmente acudió porque el día anterior le llamaron de la Diputación y le animaron a presentarse porque les interesaba "mucho" su proyecto.

La jefa de Control de la Diputación de Badajoz afirma que no recibió quejas sobre el trabajo de David Sánchez

La jefa de Negociado de Control e Inspección de la Diputación de Badajoz, María Jesús Bernáldez, ha detallado que desde el comienzo hasta el final del contrato de David Sánchez no se recibió ninguna queja o denuncia con respecto a su quehacer profesional.

Bernáldez ha explicado que ocupa su actual puesto de trabajo de jefatura desde 2020, aunque está en dicho Negociado desde 2002, y haciendo siempre lo mismo, una labor que consiste en el control de la jornada de trabaja y la tramitación y validación de permisos.

En este punto, ha señalado que el personal directo profesional de la Diputación de Badajoz no está sometido a un control horario por parte del servicio del que ostenta la jefatura. Tal y como ha señalado, "desde que estoy en el Negociado jamás han fichado el personal directivo".

Además, ha señalado que desde su departamento no controlan la labor que realiza el personal de la institución provincial en su trabajo cotidiano.