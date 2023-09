Las tres investiduras fallidas desde que se instauró la democracia en España

Desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, en España ha habido siete presidentes del Gobierno: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

Todos ellos fueron investidos presidentes del Gobierno tras superar una sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, excepto en 2018, cuando Pedro Sánchez quedó investido presidente tras la moción de censura a Mariano Rajoy, siendo el primero que no había ganado las elecciones generales.

La sesión de investidura a la que se presenta este martes el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, supone el primer intento de conformar Ejecutivo tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Desde la I Legislatura, en el año 1979, hasta la actualidad, se han celebrado 16 sesiones de investidura en el Congreso de los Diputados. Hasta el año 2016, estas sesiones habían finalizado con la investidura como presidente del Gobierno del candidato que se presentaba. Habían ganado las elecciones y se habían presentado ganando la votación de investidura en el Congreso, casi todos ellos por mayoría absoluta.

Primera investidura fallida de la Democracia española

Pero el 4 de marzo de 2016, Pedro Sánchez, candidato del PSOE, a pesar del apoyo del partido Ciudadanos de Albert Rivera y el de Coalición Canaria, no lograría ser investido tras perder las dos votaciones. Se trataba de un hito histórico ya que era la primera vez que el candidato de un partido que no había ganado las elecciones intentaba lograr la confianza de la Cámara y además en ser el primer candidato que fracasaba en su intento. La candidatura de Pedro Sánchez se produjo tras declinar Mariano Rajoy ante el rey Felipe VI presentarse a la investidura al considerar que no tenía apoyos suficientes. Tras finalizar el plazo para otro intento de investidura sin que hubiera un nuevo candidato, se procedió a la repetición de elecciones generales en junio de 2016.

Segunda investidura fallida, otro hito histórico

Mariano Rajoy acepta la propuesta del rey Felipe VI para la formación de Gobierno tras ganar las elecciones generales. Después de alcanzar acuerdos con el partido

Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN, Mariano Rajoy pierde la sesión de investidura a la que se presentó el 2 de septiembre de 2016. De este modo también se convirtió en el primer candidato de un partido ganador de las elecciones que salía derrotado. Finalmente, el PSOE, tras la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del partido, y ante la posibilidad de una nueva repetición electoral, opta por desactivar el bloqueo político que se vivía en España. La abstención socialista en la segunda votación de la siguiente sesión de investidura a la que se presentó de nuevo Mariano Rajoy, el 29 de octubre de 2016, facilitó que fuera investido de nuevo presidente del Gobierno.

Tercera investidura fallida

En julio de 2019 Pedro Sánchez, candidato del PSOE, que había ganado las elecciones generales, se presentó a la sesión de investidura sin haber logrado un acuerdo con Pablo Iglesias y Unidas Podemos para obtener su voto favorable que necesitaba para que pudiera salir adelante su elección por mayoría simple en la segunda votación en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez se convertía en el primer candidato que perdía dos sesiones de investidura en España.

Después de esta derrota, finalmente se produciría una repetición electoral que llevaría a una nueva victoria del PSOE tras la que Pedro Sánchez sería investido presidente del Gobierno y se formaría Gobierno en coalición con Unidas Podemos.

Los principales motivos de esta sucesión de investiduras fallidas se achacan a la división del voto con la irrupción de nuevos partidos en 2015 y a la dificultad de llegar a acuerdos entre las formaciones políticas, lo que impide lograr mayorías suficientes como para sacar adelante esas investiduras desde ese año.