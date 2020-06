Las diez frases de Pedro Sánchez durante el debate de investidura

El candidato a presidir el Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido a las 16:30 horas de este martes a la tribuna del Congreso para dar su discurso sobre el debate de investidura. En él, ha defendido que el "mandato claro" que expresaron los españoles el 20-D fue el de abandonar las políticas de Rajoy y del PP". Sánchez ha incidido en que ese mandato es el "cambio" y en que el vehículo para llegar a él es el "diálogo".

1. "El PSOE no exige nada y no aspira a imponer nada, no tenemos líneas rojas, sólo firmes convicciones".

2. "Hasta la peor de las medidas del acuerdo con Ciudadanos es mejor que mantener en el Gobierno al señor Rajoy".

3. "El Gobierno creará en el plazo de un mes una subcomisión para la Reforma Constitucional".

4. "Que todos los votantes de izquierdas de este país lo sepan. No hay mayoría suficiente en este Parlamento para sumar un Gobierno de izquierdas".

5. "Reconstruir y modernizar el Estado de Bienestar es la segunda gran línea de actuación que nos proponemos en esta legislatura de la igualdad".

6. "Cualquier solución de gobierno pasa necesariamente por nuestra colaboración".

7. "Necesitamos ceder para sumar, entendernos e ilusionarnos con el cambio".

8. "Queremos tender la mano al grupo popular para hablar de las grandes cuestiones de Estado, como la integridad territorial o la lucha contra el terrorismo".

9. "Si la mayoría de los españoles y de miembros de esta cámara quieren un cambio de gobierno, ¿por qué no lo llevamos adelante?".

10. "Si soy presidente del Gobierno cambiaré notablemente la política de refugiados".