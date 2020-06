Torra acusa al Estado de persecución política tras el procesamiento de 30 personas por el 1-O

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho este martes que el procesamiento de 30 investigados por el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona "es una aberración democrática en la Europa del siglo XXI" y ha acusado al Estado de deriva autoritaria y persecución política.

Lo ha dicho en una declaración institucional en la Generalitat tras presidir el Consell Executiu semanal y tras saberse que el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha procesado a 30 investigados -casi todos cargos públicos- en la causa abierta por los preparativos del 1-O, y ha levantado la imputación a 15, entre ellos Carles Viver i Pi-Sunyer y Santiago Vidal.

Torra ha considerado que la instrucción de este juzgado de Barcelona confirma que actualmente hay un estado de excepción judicial por el que se quiere "someter a una determinada ideología", en alusión a los partidarios de la independencia de Cataluña.

Niega malversación

Pese a que la juez ha fijado en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O, Torra ha dicho que "la Generalitat no ha sido perjudicada ni presupuestariamente ni de ninguna otra manera por el referéndum". "Las acusaciones son la construcción de un relato motivado políticamente. El relato de la violencia es el mismo falso relato que el de la malversación", ha añadido.

El presidente ha asegurado que el 1-O fue el resultado de un mandato popular que aplicó el Govern, y también ha dicho que la única forma de frenar el autoritarismo que él ve en el Estado es "más democracia, más urnas, más votos y más voluntad popular".

República y apoyo a los encausados

Torra ha asegurado que el procesamiento de estas 30 personas no frenará a la Generalitat en "avanzar en la consecución de sus objetivos", que ha reiterado que no es otro que la república catalana por vías democráticas y pacíficas. "Si alguien piensa que con ataques como este abandonaremos el compromiso con la libertad, que pierda toda esperanza. No hay persecuciones que puedan frenar al pueblo de Cataluña", ha concluido.

Además ha citado uno por uno a todos los procesados por el Juzgado de Instrucción 13 y ha garantizado que la Generalitat les apoyará en todo momento: "Sabed que nos tenéis a vuestro lado, que tenéis a vuestro lado al Govern de Cataluña. No estáis solos".

También ha pedido a la ciudadanía que sepa responder con solidaridad y firmeza, y ha reivindicado el 1-O, concluyendo que el proceso soberanista seguirá adelante: "Lo hicimos y lo volveremos a hacer".

