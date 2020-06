Toni Cantó, a Naseiro: "El otro día tuvimos un tesorero mudo y hoy tenemos al tesorero sordo"

La comparecencia del extesorero del PP Rosendo Naseiro en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido ha llegado a su momento más tenso cuando el diputado de Ciudadanos Toni Cantó le ha acusado de tener un "memoria y sordera selectiva".

Cantó ha cargado contra el PP por el "show" que, a su juicio, han montado al "entorpecer" continuamente la audiencia en la Cámara Baja y hacer de "intérprete" el extesorero, que ha mostrado en todo momento dificultades de audición. "El otro día tuvimos un tesorero mudo -se refiere a Luis Bárcenas- y hoy tenemos al tesorero sordo", ha dicho Cantó, quien ha señalado a Naseiro que él "no es víctima de nadie", tampoco de los diputados de la comisión.

Naseiro, que ha mantenido su versión de que él nunca pidió dinero para el PP "a cambio de nada o no nada" y que no había una caja B en su etapa, ha dicho que tampoco dio ninguna "orden" para que se hicieran donaciones para el PP. "Eran cosas del presidente, de Fraga, nadie le decía nada porque todos andaban muy regular de fondos", ha señalado.

También ha asegurado que el juez Luis Manglano, que le procesó, es "un mentiroso" y que le detuvo "ilegalmente". "Era un hombre de izquierdas, de los que yo llamo rojo y que no quería que gobernase España", ha dicho Naseiro tras asegurar que "nunca" recibió un finiquito del PP cuando dejó el cargo y que a su abogado le pago él mismo, aunque no se acuerda si también lo hizo el partido.

El extesorero del PP ha reiterado en varias ocasiones que fue él quien puso en marcha "la contabilidad" del partido para unificar cuentas de la sede nacional y las provinciales y que encargó una auditoría para revisar las cuentas. Ha explicado que tras su renuncia por su procesamiento en el "caso Naseiro" el secretario general Francisco Álvarez Cascos asumió las funciones de Tesorería y ha recordado que fue nombrado por Manuel Fraga y que nadie le cesó porque dimitió en el momento en el que fue encausado al entender que "cuando un tesorero era procesado debía de marcharse y dejar campo libre".

"Lo que no hacen casi todos ustedes", ha dicho a los parlamentarios antes de insistir en que nadie le dio la orden de dimitir. Y ha continuado: "Hay que amar la libertad, lo digo porque yo soy así y voy en zapatillas, voy como me da la gana porque a nadie le debo nada".

Por último, ha recomendado a los diputados que se interesen o informen también sobre la financiación durante la etapa en la que dirigieron el PP Antonio Hernández Mancha y Arturo García Tizón. "No estoy diciendo nada, veo que nadie de ustedes, ¡cuánto saben!, averigua de esos cuatro años. Después dicen que no me acuerdo y que no tengo memoria", ha exclamado.