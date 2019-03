Mas presume de un Govern que traspasa las "fronteras de los partidos"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha presumido de haber constituido un Govern formado por once consellers de "sensibilidades diversas" dentro del catalanismo y que "traspasa las fronteras de los partidos políticos".

Así se ha expresado en el acto de toma de posesión de su equipo de gobierno, en el Salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, dos días después de haber tomado él posesión de su nuevo cargo en este mismo escenario.

Tras haber prometido en campaña que llamaría a la puerta de personalidades de gran valía profesional, militaran o no en CiU, para que se integraran en su gobierno, Mas ha conseguido reunir a cuatro especialistas en su materia no vinculados al aparato de ningún partido, un destacado ex conseller socialista, cuatro dirigentes de Convergència y dos de Unió.

"Es un gobierno que traspasa las fronteras de los partidos políticos, que tiene amplitud y apertura de miras, que integra a sensibilidades diversas que se mueven en el mundo del catalanismo", ha remarcado un Mas que se ha mostrado "especialmente satisfecho" con la composición final de su Govern.

Se trata, a su juicio, de un "gobierno de todos los ciudadanos de Cataluña" y no sólo de los que votaron a CiU, un perfil abierto a diversos colores políticos, acorde con su máxima de que nadie, tampoco él, está en posesión de la verdad absoluta.

"Éste es un gobierno y un presidente que necesitan ser ayudados y quieren ser ayudados", ha subrayado Mas, que ha recordado que piensa crear tres consejos asesores, con presencia de expertos en el ramo, para orientar su rumbo en economía, sanidad y políticas sociales.