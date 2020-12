La Tarjeta Sanitaria Virtual de Madrid informará desde el lunes del resultado de pruebas de coronavirus

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado este jueves una nueva actualización en la Tarjeta Sanitaria Virtual, la sección 'Mis pruebas diagnósticas COVID'. En ella se ofrecerá información sobre los datos de las pruebas de coronavirus de los pacientes.

El servicio digital, creado a finales de junio de este año, cuenta ya con 130.000 descargas entre los usuarios y desde entonces permite consultar la medicación prescrita o solicitar cita con el médico.

Pero a partir del lunes que viene, la Tarjeta Sanitaria Virtual da un paso más allá. En su nueva sección 'Mis pruebas diagnósticas COVID', se podrá consultar el diagnóstico validado de las pruebas de coronavirus realizadas al paciente. Además, se tendrá acceso a información sobre cómo actuar en cada caso o se podrá mostrar los resultados a un tercero.

La presidenta de la capital, Isabel Díaz Ayuso, ha concretado este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid que el objetivo de la actualización busca "facilitar" la vida de los ciudadanos. Con ello, a partir de la semana que viene, la población podrá llevar encima los resultados de pruebas de coronavirus estén donde estén.

¿Cómo funciona la Tarjeta Sanitaria Virtual del coronavirus?

Este servicio tecnológico lleva disponible desde hace casi seis meses en teléfonos y tablets. Puedes acceder a él a través de la descarga de la aplicación, apta en iOs y Android, y activarlo mediante el código QR facilitado.

Otra opción es acudir a un centro sanitario de la Comunidad de Madrid o llamar al teléfono gratuito 900 102 112 para que te lo activen. Una vez validen tus datos, te suministrarán un código de activación vía SMS.

La versión virtual tiene los mismos usos que la Tarjeta Sanitaria física, aunque con un plus de comodidad. Con su formato digital, puedes consultar desde casa la medicación disponible, el horario de los centros sanitarios o las farmacias para ir a recogerla, así como recibir notificaciones de alerta.

Además, la Tarjeta Sanitaria Virtual, no apta para menores de 16 años, incorpora también otros servicios que ya se estaban prestando con 'CoronaMadrid' y 'CitaMóvil'.

¿Cómo funciona la actualización de resultados de coronavirus?

La nueva actualización de la Tarjeta Sanitaria Virtual permite a los pacientes que se hayan sometido a alguna prueba de coronavirus conocer sus diagnósticos. Ya sea PCR, test de antígenos o seroprevalencia, con 'Mis pruebas diagnósticas COVID' puedes acceder a esa información en un solo click.

Además, no importa si te has sometido a las pruebas a través de la Sanidad Pública o por la vía privada, podrás conocer los datos una vez validados y acceder a la información sobre cómo actuar, tanto si eres positivo en coronavirus como si no.

Y por último, esta nueva sección permite al paciente mostrar los resultados de las pruebas de coronavirus a un tercero en caso de que fuera necesario. A través de un código QR, se le dirigirá a una página de verificación que el SERMAS validará. El código aparecerá durante un tiempo limitado para garantizar la seguridad del acceso.