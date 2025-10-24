El Supremo rechaza reclamar al PSOE los movimientos de caja desde 2017 por los pagos en sobres

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga el caso Koldo ha rechazado la solicitud que le hizo la acusación popular para que obligase al PSOE a entregar todos los movimientos de caja desde 2017 por los pagos en sobres antes del 29 de octubre. En esa fecha están citados dos trabajadores de la formación socialista para esclarecer dichos abonos al ex ministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

"No ha lugar a lo interesado en este momento, sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones testificales a cuya vista se acordará lo procedente", ha respondido Leopoldo Puente.

La acusación popular había solicitado al magistrado que requiriera "con carácter urgente" al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017 y "no solo el resumen anual sino el detalle de cada uno de los movimientos", especificando las salidas, los conceptos y los perceptores "de todo el dinero que llegó a la caja" desde ese año.

En su escrito, el PP reclamó a su vez la "normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017 y todas sus modificaciones posteriores, si las hubiere" y la "política de conservación de documentación contable y financiera en vigor en el PSOE". Alegaron que era esencial contar con estos datos de cara a las comparecencias como testigos del exgerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez, a la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como la encargada de entregar a Koldo los sobres con dinero en efectivo destinados tanto a él como a Ábalos.

El magistrado acordó citar a Moreno y a Rodríguez después de recibir dicho informe, donde la UCO señala la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que Koldo gestionaría para Ábalos. Entre los ingresos en metálico percibidos por ambos, la Guardia Civil alude a sobres con dinero en efectivo del PSOE.

Desde el PP defendían que para aprovechar las testificales programadas debían "contar con un mínimo soporte documental que ilustre la gestión de los flujos de efectivo realizada por el PSOE en el período objeto de investigación". El magistrado, sin embargo, ha entendido que no es lo pertinente.

