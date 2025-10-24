Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

PSOE

El Supremo rechaza reclamar al PSOE los movimientos de caja desde 2017 por los pagos en sobres

La acusación popular había solicitado al magistrado que requiriera "con carácter urgente" al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017.

Imagen de archivo del Tribunal Supremo

Imagen de archivo del Tribunal SupremoEUROPAPRESS

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga el caso Koldo ha rechazado la solicitud que le hizo la acusación popular para que obligase al PSOE a entregar todos los movimientos de caja desde 2017 por los pagos en sobres antes del 29 de octubre. En esa fecha están citados dos trabajadores de la formación socialista para esclarecer dichos abonos al ex ministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

"No ha lugar a lo interesado en este momento, sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones testificales a cuya vista se acordará lo procedente", ha respondido Leopoldo Puente.

La acusación popular había solicitado al magistrado que requiriera "con carácter urgente" al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017 y "no solo el resumen anual sino el detalle de cada uno de los movimientos", especificando las salidas, los conceptos y los perceptores "de todo el dinero que llegó a la caja" desde ese año.

En su escrito, el PP reclamó a su vez la "normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017 y todas sus modificaciones posteriores, si las hubiere" y la "política de conservación de documentación contable y financiera en vigor en el PSOE". Alegaron que era esencial contar con estos datos de cara a las comparecencias como testigos del exgerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez, a la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como la encargada de entregar a Koldo los sobres con dinero en efectivo destinados tanto a él como a Ábalos.

El magistrado acordó citar a Moreno y a Rodríguez después de recibir dicho informe, donde la UCO señala la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que Koldo gestionaría para Ábalos. Entre los ingresos en metálico percibidos por ambos, la Guardia Civil alude a sobres con dinero en efectivo del PSOE.

Desde el PP defendían que para aprovechar las testificales programadas debían "contar con un mínimo soporte documental que ilustre la gestión de los flujos de efectivo realizada por el PSOE en el período objeto de investigación". El magistrado, sin embargo, ha entendido que no es lo pertinente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

España

El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al término de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada este viernes en el Teatro Campoamor, en Oviedo.

De la ausencia de una premiada a las emotivas palabras de Leonor a su hermana, las anécdotas de los Premios Princesa de Asturias

Sánchez reafirma el compromiso de España con Ucrania: "Seguiremos a su lado hasta lograr una paz justa y duradera"

Sánchez reafirma el compromiso de España con Ucrania "hasta lograr una paz justa y duradera"

El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

Felipe VI, en los Premios Princesa de Asturias: "Vivimos en un mundo que se debate entre dos extremos que son, por igual, inquietantes"

Princesa de Asturias
Premios Princesa de Asturias 2025

"Hija de una equis y un boomer", Leonor defiende el papel y dedica una carta a cada premiado en los Princesa de Asturias

La princesa Leonor llama a "salir de la trinchera" y volver "al respeto por quienes piensan diferente"
Premios Princesa de Asturias

La princesa Leonor llama a "salir de la trinchera" y volver "al respeto por quienes piensan diferente"

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor (i) y la infanta Sofía (d), durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.
Premios Princesa de Asturias

El Rey cede protagonismo a la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias

La princesa Leonor apela en Oviedo al respeto, la empatía y la defensa de la democracia en una gala marcada por la emoción del relevo generacional y los mensajes de concordia y compromiso del Rey Felipe VI.

Imagen de archivo del Tribunal Supremo
PSOE

El Supremo rechaza reclamar al PSOE los movimientos de caja desde 2017 por los pagos en sobres

La acusación popular había solicitado al magistrado que requiriera "con carácter urgente" al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017.

Pedro Sánchez

Sánchez propone limitar la compra de viviendas a quienes no vayan a vivir en ellas

Antonio Tejero

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y continúa su recuperación en casa

Las conversaciones de Leire Díez, la 'fontanera del PSOE' con el excomandante Villalba, imputado en el caso Koldo

Las conversaciones de Leire Díez, la 'fontanera del PSOE' con el excomandante Villalba, imputado en el caso Koldo

Publicidad