CASO KOLDO

El PP pide al Supremo que el PSOE justifique el dinero en efectivo que había en Ferraz y los pagos en sobres

El Partido Popular solicita que la información esté disponible antes de las declaraciones de los testigos socialistas que tendrán lugar la próxima semana para contar "con un mínimo soporte documental" y "aprovechar" las comparecencias.

Sobres con dinero en efectivo para Ábalos

Rosario Miñano
Publicado:

El Partido Popular pide al juez del 'caso Koldo' que reclame "con carácter urgente" los movimientos de dinero de la caja del PSOE desde 2017 tras las últimas informaciones sobre los pagos en sobres al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor Koldo García.

La acusación popular que lidera el PP quiere conocer todos los movimientos de caja de Ferraz desde 2017, incluidos los ingresos desde cuentas bancarias, y "no solo el resumen anual" sino también "el detalle de cada uno de los movimientos" y donde se especifique las salidas, los conceptos y los perceptores "de todo el dinero que llegó a la caja", según un escrito al que ha tenido acceso 'Europa Press'.

También solicita la "normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017 y todas sus modificaciones posteriores, si las hubiere", así como la "política de conservación de documentación contable y financiera en vigor en el PSOE".

El PP quiere que la información esté disponible antes del próximo miércoles 29 de octubre, cuando están citados como testigos un exgerente y una trabajadoradel Partido Socialista, para poder contar con estos datos de cara a las comparecencias. El magistrado les citó después de recibir un informe de la UCO donde se señala la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que Koldo gestionaría para Ábalos.

Entre los ingresos en metálico percibidos en sobres del PSOE, la Guardia Civil explica que algunos tienen justificación, como reembolsos por gastos anticipados, pero otros no.

Así, reclama que para aprovechar las comparecencias de los testigos programadas para el próximo miércoles se debe "contar con un mínimo soporte documental que ilustre la gestión de los flujos de efectivo realizada por el PSOE en el período objeto de investigación".

PP ve un "interés indudable"

Los 'populares', entiende que es de un interés "indudable" el conocimiento acerca de los procedimientos de reembolso de gastos del PSOE y concretamente de "Ábalos y Koldo".

"Todo ello, en aras de alcanzar una comprensión completa de la información ya remitida por el PSOE, de las fuentes de ingresos de los investigados y del propio atestado, cuestiones, todas ellas, de sumo interés para las declaraciones acordadas y, por ende, para esta causa", alega el escrito.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá próximamente en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, donde el Partido Popular asegura que le pedirá que aclare el "origen" del dinero que circulaba por Ferraz.

Este mismo miércoles, en la sesión de control al Gobierno, el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntando directamente al presidente Pedro Sánchez si el Partido Socialista Obrero Español se financiaba irregularmente. Una cuestión que el propio jefe del Ejecutivo ha respondido con un "no" rotundo.

