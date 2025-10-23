Muere Antonio Tejero, el autor del golpe de Estado del 23-F

El ex coronel Antonio Tejero Molino, conocido por su famoso golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, ha fallecido a los 93 años. Nació en el municipio malagueño de Alhaurín el grande y ha fallecido en Valencia tras varios años con una salud deteriorada, donde ha recibido la extremaunción.

A los 19 años dio sus primeros pasos en la Academia General de Zaragoza. Tras formarse fue destinado a Manresa para después pasar por La Cañiza, en Pontevedra. Desde allí fue destinado a Vélez-Málaga y Canarias. El 13 de febrero de 1977 fue nombrado jefe de la Comandancia de Málaga.

Tras mostrar su desacuerdo hacia la democracia intentado frenar la manifestación de los demócratas, fue arrestado durante un mes. Al año siguiente, junto a unos compañeros en la cafetería Galaxia, diseñaría un plan que daría lugar a uno de los acontecimientos más recordados de la historia de la democracia.

El objetivo de Tejero era poner fin a la monarquía parlamentaria y la Transición democrática. El 23 de febrero de 1981, junto al capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas, los comandantes de infantería Manuel Vidal Francés y Joaquín Rodríguez Solano y el capitán de Infantería José Luis Alemán Artiles, asaltarían el Congreso de los Diputados.

A las 18:23 horas de aquel lunes de febrero, acompañado por más de 250 guardias civiles armados, se subió a la tribuna de la cámara Baja gritando "¡Al suelo!". Todos los presentes hicieron caso al excoronel, menor el presidente del Gobierno Adolfo Suárez, el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado, y el líder del Partido Comunista Santiago Carrillo.

En el Congreso se estaba votando la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, que iba a suceder a Suárez. Sin embargo, la interrupción de Tejero y autoridades al grite de "¡Quieto todo el mundo!" paralizó el proceso constitucional, dejando durante más de 17 horas a los 350 diputados secuestrados en el hemiciclo.

El golpe, organizado por Tejero, el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, y el capitán general Jaime Milans de Bosch, quién decretó en Valencia el estado de excepción sacando los tanques a las calles, contaba con el apoyo de sectores militares que no apoyaban el reciente Estado de las Autonomías, la legalización del Partido Comunista o algunas de las reformas del ejército.

Sin embargo, en la madrugada del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I, uniformado de capitán general de las Fuerzas Armadas trasladó un mensaje televisado expresando el apoyo de la Corona a la Constitución y a la democracia: "La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum".

