De la ausencia de una premiada a las emotivas palabras de Leonor a su hermana, las anécdotas de los Premios Princesa de Asturias

En las audiencias con los Hijos Adoptivos de la ciudad, una ventana se ha abierto de repente, entrando así el viento moviendo la cortina y tapando a una de las premiadas.

El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al término de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada este viernes en el Teatro Campoamor, en Oviedo.EFE/Chema Moya

El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al término de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada este viernes en el Teatro Campoamor, en Oviedo.EFE/Chema Moya

Alejandro Lorente
Publicado:

Los Reyes y sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofia, han cruzado las puertas del Salón Covadonga esta mañana. Anteriormente, se habían reunido con los premios fin de grado del 2024 y con las medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos. Se trata de 50 jóvenes que sobresalen por su talento, además de los hijos predilectos Carmen Alonso Álvarez, impulsora de la Fundación Alpe Acondroplasia; Alberto Arce Janáriz, ex letrado mayor de la Junta General del Principado, y Mónica Oviedo Sastre, presidenta de COCEMFE Asturias. Además, la Familia Real conoció a Arcadi Moradell y Bosch y Juan Sebastián Lopez-Arranz, distinguidos como hijos adoptivos de la ciudad.

La Reina y sus hijas vistieron trajes de chaqueta para esta cita. Doña Letizia llevaba uno gris, la Princesa Leonor eligió el conjunto azul marino de Hugo Boss que estrenó en Navarra y la Infanta Sofía, uno rojo. Como siempre, la Infanta vestía zapato plano.

En las audiencias con los Hijos Adoptivos de la ciudad, una ventana se ha abierto de repente, entrando así el viento moviendo la cortina y tapando a una de las premiadas. Don Felipe se ha acercado a cerrarla, a pesar que ya estaba colocado para la foto: "¿Puedes?", le ha pedido la Reina Letizia.

Después, se han trasladado a la capilla, rebautizada como Salón Covadonga. Su entrada ha coincidido con la llegada de la Reina Sofía al Reconquista. La madre de Felipe VI ha llegado al hotel 10 minutos después de las 12 de la mañana. Recibida al ritmo de las gaitas, ha entrado del brazo del jefe de la Casa, Camilo Villarino.

