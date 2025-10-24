Felipe VI, en los Premios Princesa de Asturias: "Vivimos en un mundo que se debate entre dos extremos que son, por igual, inquietantes"

En la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, el Rey Felipe VI ha puesto el foco en la relevancia de la educación ética y en reconocer a los galardonados como referentes de excelencia. Según el monarca, "educar en valores es potenciar la vida en sociedad sin abandonar el complejo universo moral que se encierra en cada uno de nosotros", señalando la necesidad de transmitir principios a las nuevas generaciones.

El Rey ha recordado su larga trayectoria en los premios y ha destacado la participación de su hija, la Princesa Leonor, quien ha asumido un rol cada vez más relevante en la vida pública. Felipe VI ha explicado que "me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio, como Heredera de la Corona y como Presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años".

Además, ha reafirmado su compromiso con Asturias y la Fundación: "estaré siempre comprometido con sus objetivos, sus valores y su futuro", mostrando su vinculación con la región y con los proyectos culturales y educativos.

El Rey ha elogiado la diversidad y el impacto de los galardonados en distintas disciplinas. Ha señalado que "hay un camino en el pensamiento lúcido, complejo y de denuncia de Byung-Chul Han; en el análisis sociológico y demográfico de las migraciones de Douglas Massey; en las biografías de la genetista Mary-Claire King; en la narrativa elegante y popular de Eduardo Mendoza; en la garra y el espíritu competitivo de Serena Williams; en la mirada descarnada de los paisajes y retratos de Graciela Iturbide; en el liderazgo de Mario Draghi al progreso y al consenso, especialmente en Europa, y en la excepcional labor divulgativa e investigadora del Museo Nacional de Antropología de México".

El Rey ha destacado también la interacción de los galardonados con los jóvenes durante la semana de los premios: "esos caminos que celebramos en esta ceremonia se revelan aún con más nitidez en los encuentros que han tenido durante esta semana en el país con Oviedo y otros lugares; en la curiosidad e interés de los jóvenes que acuden a esos actos, en sus preguntas, sus aplausos y, sobre todo, en sus ganas".

Valores y educación en un mundo complejo

Felipe VI ha reflexionado sobre los desafíos de la sociedad actual: "vivimos en un mundo que se debate, demasiado a menudo, entre dos extremos que son, por igual, inquietantes", citando el individualismo radical y la pulsión globalizadora que amenazan la diversidad y la convivencia.

Ha subrayado la educación ética como herramienta fundamental: "consiste en encontrar ese camino intermedio entre la comunidad y la persona, entre el respeto por lo colectivo y el valor del individuo", insistiendo en que los valores transmitidos a las nuevas generaciones son esenciales para consolidar la democracia.

Inspiración y aprendizaje

El Rey ha animado a la sociedad a aprender de los ejemplos de los galardonados. Según Felipe VI, "recibamos su ejemplo como una palabra de ánimo que nos alumbra en nuestra propia andadura, como la experiencia de los mejores que nos inspira, también, para ayudar a mejorar en lo posible la sociedad en que vivimos".

Finalmente, ha agradecido la labor de la Fundación y de los asturianos: "hoy les felicitamos y honramos con gratitud su trabajo. Gracias a la Fundación Princesa de Asturias y a sus patronos por hacer esto posible, y gracias de corazón a los asturianos por su afecto, entusiasmo y calidez cada otoño; y por hacer de estos Premios una parte esencial de nuestra memoria colectiva".

